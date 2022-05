Fabinho vynechá finále Pohára FA,má šancu stihnúť finále Ligy majstrov

Liverpool 12. mája (TASR) - Brazílsky futbalista Fabinho nepomôže FC Liverpool v sobotňajšom finále Pohára FA proti FC Chelsea. Podľa trénera Jürgena Kloppa by však mohol stihnúť finále Ligy majstrov, v ktorom anglický klub nastúpi 28. mája proti Realu Madrid.



Dvadsaťosemročný stredopoliar nedohral pre problémy so zadným stehenným svalom utorňajšie stretnutie Premier League na pôde Aston Villy, v ktorom hostia uspeli 2:1. Nezasiahne ani do zostávajúcich dvoch zápasov Liverpoolu v najvyššej súťaži proti Southamptonu a Wolverhamptonu. "Je však solídna šanca, že stihne finále LM. Dovtedy si bez neho musíme poradiť, hoci je rozdiel, či ho máme v zostave, alebo nie. Stáva sa to, nikdy nemáte k dispozícii všetkých hráčov na všetky posty," povedal Klopp pre agentúru AP.