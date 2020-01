Fabio Borini prestúpil z AC Miláno do Hellasu Verona

Miláno 14. januára (TASR) - Taliansky futbalový reprezentant Fabio Borini už nie je hráčom AC Miláno. Dvadsaťosemročný útočník podpísal novú zmluvu s Hellasom Verona. Kontrakt do konca aktuálnej sezóny v oficiálnom stanovisku potvrdila Verona, no nepridala žiadne podrobnosti.



Borini v minulosti pôsobil aj v FC Liverpool a Chelsea Londýn. Práve na Stamford Bridge začal Talian s veľkou kariérou, keď ho "The Blues" angažovali ako perspektívny mladý talent z Bologne. V Premier League odohral za Chelsea, Liverpool a Sunderland 111 zápasov, v ktorých strelil 16 gólov. Sunderland opustil v roku 2017, keď odišiel do Milána, za ktoré vo všetkých súťažiach odohral 75 zápasov a strelil osem gólov. Na konte má jeden reprezentačný štart za Taliansko, je účastníkom EURO 2012, no nezahral si na ňom. Informovala agentúra AFP.