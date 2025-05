Fabregas by mal aj v budúcej sezóne trénovať Como

Como 13. mája (TASR) - Futbalistov Coma by mal aj v budúcej sezóne trénovať Cesc Fabregas, hoci o služby Španiela je veľký záujem. Španiela by do svojich služieb chceli získať Bayer Leverkusen i RB Lipsko.



Tridsaťosmeročný Farbregas má s účastníkom Serie A zmluvu do roku 2028. Podľa informácií Sky Italia by sa po rokovaniach s vedením klubu mal jeho príjem zvýšiť. Como pod trénerskou taktovkou majstra sveta a dvojnásobného majstra Európy prežíva nad očakávanie dobrú nováčikovskú sezónu. Tri kolá pred koncom súťaže mu patrí 10. miesto. Leverkusen hľadá nového kouča, keďže Xabi Alonso odchádza do Realu Madrid. Lipsko hľadá nástupcu za Zsolta Löwa, ktorému končí platný kontrakt. Informovala DPA.