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Sobota 13. jún 2026
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Fábry posilnil nováčika rumunskej ligy Corvinul Hunedoara

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Na snímke zľava Andrej Fábry (Skalica) a Denys Balan (Zlaté Moravce) v zápase 2. kola Fortuna ligy vo futbale medzi FC ViOn Zlaté Moravce - MFK Skalica 22. júla 2022 v Zlatých Moravciach. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Fábry prichádza po vypršaní kontraktu v inom rumunskom klube Universitatea Kluž, kde strávil jeden a pol sezóny.

Autor TASR
Hunedoara 14. júna (TASR) - Slovenský futbalista Andrej Fábry bude v novej sezóne pôsobiť v rumunskom klube Corvinul Hunedoara. Dvadsaťdeväťročný ofenzívny stredopoliar podpísal s nováčikom rumunskej Superligy jednoročnú zmluvu.

Fábry prichádza po vypršaní kontraktu v inom rumunskom klube Universitatea Kluž, kde strávil jeden a pol sezóny. Predtým pôsobil aj v UTA Arad, DAC 1904 Dunajská Streda, Skalici, Seredi, Nitre či českom Jablonci. Bývalý slovenský reprezentant do 21 rokov odohral v uplynulej ligovej sezóne 21 zápasov a zaznamenal tri asistencie.
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