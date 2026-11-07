< sekcia Šport
Fábry rozhodol o triumfe Corvinulu na pôde FCSB 1:0 v rumunskej lige
Fábry skóroval druhýkrát v prebiehajúcom ročníku, naposledy sa zapísal do listiny strelcov v 1. kole proti Csikszerede.
Autor TASR
>Bukurešť 7. novembra (TASR) - Slovenský futbalista Andrej Fábry rozhodol o triumfe Corvinulu v sobotňajšom zápase 15. kola najvyššej rumunskej súťaže na ihrisku FCSB 1:0. Dvadsaťdeväťročný ofenzívny stredopoliar sa presadil v 29. minúte a jeho mužstvo sa ziskom troch bodov dostalo v tabuľke pred FCSB na 7. miesto. Fábry skóroval druhýkrát v prebiehajúcom ročníku, naposledy sa zapísal do listiny strelcov v 1. kole proti Csikszerede.