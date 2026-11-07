Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 7. november 2026Meniny má René
< sekcia Šport

Fábry rozhodol o triumfe Corvinulu na pôde FCSB 1:0 v rumunskej lige

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Fábry skóroval druhýkrát v prebiehajúcom ročníku, naposledy sa zapísal do listiny strelcov v 1. kole proti Csikszerede.

Autor TASR
>Bukurešť 7. novembra (TASR) - Slovenský futbalista Andrej Fábry rozhodol o triumfe Corvinulu v sobotňajšom zápase 15. kola najvyššej rumunskej súťaže na ihrisku FCSB 1:0. Dvadsaťdeväťročný ofenzívny stredopoliar sa presadil v 29. minúte a jeho mužstvo sa ziskom troch bodov dostalo v tabuľke pred FCSB na 7. miesto. Fábry skóroval druhýkrát v prebiehajúcom ročníku, naposledy sa zapísal do listiny strelcov v 1. kole proti Csikszerede.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Nedostatok zrážok zostáva vážnym problémom

Fotoreportér TASR M.Svítok priblíži fotografovanie a lietanie s dronmi

Ministerstvo vnútra SR vypravilo na Ukrajinu tonu humanitárnej pomoci

HRABKO: Medzivládne konzultácie slúžia aj na rýchlu výmenu informácií