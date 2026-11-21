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Fábry skóroval pri víťazstve Corvinulu na pôde Csikszeredy 4:0
Corvinul ťahá sériu troch víťazstiev a nachádza sa na 6. priečke priebežnej tabuľky.
Autor TASR
Miercurea Ciuc 21. novembra (TASR) - Slovenský futbalista Andrej Fábry prispel gólom k víťazstvu Corvinulu Hunedoara na pôde Csikszeredy 4:0 v sobotnom dueli 16. kola rumunskej najvyššej súťaže. Dvadsaťdeväťročný stredopoliar otvoril skóre v 27. minúte a pripísal si tretí gól v ligovom ročníku, pričom skóroval v druhom zápase za sebou. Fábry bol na trávniku do 72. minúty. Corvinul ťahá sériu troch víťazstiev a nachádza sa na 6. priečke priebežnej tabuľky.