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Faerčania zdolali Moldavcov 1:0 v slovenskej skupine C-divízie
V Tórshavne strelil jediný gól duelu v 24. minúte útočník domácich Áku Samuelsen. Faerčania skončili v skupine druhí napriek tomu, že až na posledný pokus si pripísali prvé víťazstvo.
Autor TASR
Tórshavn 16. novembra (TASR) - Futbalisti Faerských ostrovov zdolali Moldavsko 1:0 v pondelkovom stretnutí Ligy národov. V „slovenskej“ 3. skupine C-divízie tak obsadili druhé miesto, čím si vybojovali miestenku v baráži o postup do vyššej divízie. Na tretiu priečku odsunuli práve Moldavcov.
V Tórshavne strelil jediný gól duelu v 24. minúte útočník domácich Áku Samuelsen. Faerčania skončili v skupine druhí napriek tomu, že až na posledný pokus si pripísali prvé víťazstvo. Premožiteľa však nenašli, predtým zaznamenali päť remíz. Účinkovanie v skupine zvládlo bez prehry aj prvé Slovensko, ktoré v záverečnom stretnutí remizovalo 2:2 na pôde posledného Kazachstanu.
V Tórshavne strelil jediný gól duelu v 24. minúte útočník domácich Áku Samuelsen. Faerčania skončili v skupine druhí napriek tomu, že až na posledný pokus si pripísali prvé víťazstvo. Premožiteľa však nenašli, predtým zaznamenali päť remíz. Účinkovanie v skupine zvládlo bez prehry aj prvé Slovensko, ktoré v záverečnom stretnutí remizovalo 2:2 na pôde posledného Kazachstanu.
Liga národov 2026/2027
C-divízia - 3. skupina:
Faerské ostrovy - Moldavsko 1:0 (1:0)
Gól: 24. Samuelsen
Faerské ostrovy: Lamhauge - Faerö, Vatnhamar, Edmundsson - J. Benjaminsen, Turi, Bjartalíd (60. Andreasen), Agnarsson (79. Davidsen) - Samuelsen (79. Olsen), Justinussen (70. Knudsen), Sörensen (79. A. Benjaminsen)
Moldavsko: Cojuhar - Revenco (60. Betivu), Baboglo, Negru (46. Stefan), Gherasimencov, Reabciuk (79. Marandici) - Motpan (46. Stina), Bogaciuc (46. Rata), Perciun - Clescenco, Popescu
konečná tabuľka 3. skupiny:
1. SLOVENSKO 6 3 3 0 13:6 12*
2. Faerské ostrovy 6 1 5 0 8:7 8**
3. Moldavsko 6 2 1 3 5:10 7
4. Kazachstan 6 0 3 3 8:11 3
* - postup do B-divízie
** - účasť v baráži
C-divízia - 3. skupina:
Faerské ostrovy - Moldavsko 1:0 (1:0)
Gól: 24. Samuelsen
Faerské ostrovy: Lamhauge - Faerö, Vatnhamar, Edmundsson - J. Benjaminsen, Turi, Bjartalíd (60. Andreasen), Agnarsson (79. Davidsen) - Samuelsen (79. Olsen), Justinussen (70. Knudsen), Sörensen (79. A. Benjaminsen)
Moldavsko: Cojuhar - Revenco (60. Betivu), Baboglo, Negru (46. Stefan), Gherasimencov, Reabciuk (79. Marandici) - Motpan (46. Stina), Bogaciuc (46. Rata), Perciun - Clescenco, Popescu
konečná tabuľka 3. skupiny:
1. SLOVENSKO 6 3 3 0 13:6 12*
2. Faerské ostrovy 6 1 5 0 8:7 8**
3. Moldavsko 6 2 1 3 5:10 7
4. Kazachstan 6 0 3 3 8:11 3
* - postup do B-divízie
** - účasť v baráži