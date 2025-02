Faerčanky s jednou strelou, Kopúň: Treba potvrdzovať úlohu favorita

Trnava 22. februára (TASR) - Slovenské futbalistky sa musia podľa trénera Petra Kopúňa naučiť potvrdzovať úlohu favorita. Do 1. skupiny C-divízie Ligy národov vstúpili v piatok víťazstvom 3:0 nad Faerskými Ostrovmi a trojbodový zisk sa očakáva aj vo zvyšných dueloch proti Moldavsku a Gibraltáru.



Domáce futbalistky prestrieľali súpera v premiérovom vzájomnom stretnutí na Štadióne Antona Malatinského v pomere 16:1, pričom jediný pokus hostiek bol mimo bránky Martiny Geletovej. "Musíme sa naučiť potvrdzovať úlohu favorita. Chuť bola dnes obrovská a musíme sa naučiť byť vyrovnanejší alebo sa dostať do pozície favorita. Musíme zistiť, či je rozhodujúca chuť alebo sebavedomie," povedal po stretnutí Kopúň. "Určite nám takéto zápasy proti slabším súperom pomôžu v ofenzíve, vypracujeme si viac šancí, strelíme viac gólov a to sa ukáže v tých zápasoch proti silnejším súperom," potvrdila slová trénera autorka prvého gólu Patrícia Hmírová pre TASR.



Kopúňa obzvlášť potešila práve situácia pred prvým presným zásahom - prihrávka Kristíny Košíkovej na Hmírovú v 20. minúte. "Veľmi pozitívne prekvapila prihrávka cez dve či tri línie. Na tom chceme pracovať a je to náš základný problém. Keď hráte so silnejším súperom, chcete sa vyhnúť chybám a hrať bezpečne. Tu je naopak dôležité byť veľmi sebavedomý a zahrať takúto prihrávku," zhodnotil kormidelník. Zvyšné dva góly prišli od Tamary Morávkovej a Klaudie Fabovej, desať minút na to pristúpil tréner k trojitému striedaniu. "Priestor musia dostať aj mladé hráčky a prevziať sebavedomie na seba, napríklad Stelu Semanovú ste hneď po vystriedaní videli po celom ihrisku," dodal Kopúň ohľadom 23-ročnej útočníčky maďarského Győru.



Slovenky čaká v utorok ešte duel s Moldavskom, tak isto na Štadióne Antona Malatinského: "Neviem, čo mám čakať od ďalšieho súpera, uvidíme, či budú hrať otvorene alebo brániť."