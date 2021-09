Faerské ostrovy remizovali s Francúzskom 1:1 v H-skupine

kvalifikácia ME do 21 rokov:

G-skupina:



Česko - Albánsko 4:0 (3:0)

Góly: 6. Ostrák, 13. Fila, 32. Daněk, 84. Šulc, ČK: 71. Mitaj (Alb.) po 2. ŽK



Andorra - Slovinsko 0:1 (0:0)

Gól: 61. Stojinovič, ČK: 52. I. Fernandez (And.) po 2. ŽK



H-skupina:

Faerské ostrovy - Francúzsko 1:1 (0:1)

Góly: 55. Lokin - 8. Gouiri



Bratislava 6. septembra (TASR) - Českí futbaloví reprezentanti do 21 rokov zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení v G-skupine kvalifikácie ME. V pondelok zdolali v České Budějoviciach Albánsko hladko 4:0 a so šiestimi bodmi vedú tabuľku.Prekvapenie sa zrodilo na Faerských ostrovoch, kde favorizovaní Francúzi uhrali s domácim tímom iba remízu 1:1. "Les Bleus" vedú H-skupinu so štyrmi bodmi o skóre pred Faerskými ostrovmi, ktoré však odohrali o zápas viac.