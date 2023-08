Faerský Klaksvík šokoval v Lige majstrov aj švédskeho majstra

Häcken 3. augusta (TASR) - Futbalisti KÍ Klaksvík sa v stredu postarali o historický moment. Úradujúci šampión z Faerských ostrovov šokoval po Ferencvárosi Budapešť aj švédsky BK Häcken a premiérovo sa prebojoval do 3. predkola Ligy majstrov. Klub z päťtisícového mesta si ako prvý tím z Faerských ostrovov zahrá skupinovú fázu niektorej z európskych klubových súťaží, keďže už má istú účasť minimálne v skupine Európskej konferenčnej ligy.



"Slzy. Slzy radosti. Aký tím. Aký klub. Aké mesto. Aký príbeh. Úžasná podpora. Toto je neskutočné," napísal klub na sociálnej sieti po stredajšej odvete 2. predkola LM. V nej Klaksvík vyradil Häcken 4:3 v jedenástkovom rozstrele. Po domácej bezgólovej remíze sa odveta na pôde švédskeho šampióna skončila nerozhodne 3:3. Stredopoliar Arni Frederiksberg svojim druhým gólom na 2:2 zariadil predĺženie a v ňom hostia opäť dotiahli tesný náskok veľkého favorita, keď si dal Häcken v 109. minúte vlastný gól. Domáci v rozstrele nepremenili záverečné dva pokusy a obranca Vegard Forren v piatej sérii definitívne rozhodol o historickom postupe Klaksvíku.



Po tridsiatich rokoch sa klubu z Faerských ostrovov podarilo preniknúť cez predkolá európskych pohárov do hlavnej súťaže, HB Tórshavn sa v roku 1993 dostal na úkor lotyšskej Jelgavy do 1. kola vtedajšieho Pohára víťaza pohárov. Poloamatérsky Klaksvík sa postaral o senzáciu už v prvom predkole, keď vyradil vysoko favorizovaný Ferencváros Budapešť (0:0 doma a 3:0 vonku). Maďarský šampión ukončil po blamáži spoluprácu s trénerom Stanislavom Čerčesovom. Nepríjemnú skúsenosť s Klaksvíkom má aj bratislavský Slovan, ktorý v auguste 2020 nemohol na Faerských ostrovoch nastúpiť v prvom predkole LM po pozitívnych testoch na koronavírus v dvoch svojich výpravách a UEFA preto prisúdila kontumačné víťazstvo 3:0 i postup ďalej pre domáci tím. Ten potom vypadol v 2. predkole s Young Boys Bern.



Klaksvík bude po skalpoch Ferencvárosu a Häckenu bojovať o postup do play off o skupinovú fázu Ligy majstrov. Jeho ďalší súper bude nórsky šampión Molde FK, prvý duel sa hrá budúcu stredu na Faerských ostrovoch.