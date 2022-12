Faes si dal dva vlastné góly, Rodgers sa ho zastal: Mal smolu

Liverpool 31. decembra (TASR) - Smoliarsky zápas má za sebou belgický futbalista Wout Faes z Leicestru City. Jeho tím sľubne rozbehol piatkový duel 18. kola anglickej Premier League na pôde Liverpoolu, keď po góle Kiernana Dewsburyho-Halla zo 4. minúty viedol 1:0, no potom si dal 24-ročný obranca dva vlastné góly a "líšky" odišli z Anfield Road naprázdno.



V 38. minúte vložil Faes kopačku do centra Trenta Alexandra-Arnolda tak nešťastne, že lopta kuriózne prelobovala brankára hostí Dannyho Warda a zapadla pod brvno k zadnej žrdi. To však nebolo všetko. Tesne pred prestávkou domáci útočník Darwin Nunez zakončil ponad padajúceho Warda, lopta sa odrazila od žrde priamo pred Faesa a dezorientovaný obranca si ju zrazil do vlastnej siete. Liverpool už vedenie z rúk nepustil a ustrážil si štvrté ligové víťazstvo za sebou.



Faes sa stal iba štvrtým hráčom v histórii Premier League, ktorý si dal v jednom zápase dva "vlastence". Napodobnil smoliarov Jamieho Carraghera (v roku 1999 v stretnutí Liverpool - Manchester United), Michaela Proctora (2003, Sunderland - Charlton) a Jonathana Waltersa (2013, Stoke - Chelsea). Tréner hostí Brendan Rodgers sa po zápase svojho zverenca zastal. "Pri prvom góle nehrozilo žiadne nebezpečenstvo, lopta smerovala Dannymu do rúk, no Wout musel ako obranca urobiť nejaké rozhodnutie. Bol to bláznivý zásah. Pri druhom mal takisto smolu. Nemôžem však Woutovi nič vyčítať, odkedy prišiel do nášho klubu, hral absolútne brilantne. Samozrejme, je z toho sklamaný, viac z prvého gólu, ale je skutočne silný charakter a prenesie sa cez to. Zažil nešťastný deň, dobre však zareagoval a v druhom polčase podal brilantný výkon," bránil Rodgers belgického reprezentanta, ktorý posilnil Leicester v septembri v závere letného prestupového obdobia.



Ani autor jediného gólu hostí Dewsbury-Hall nevinil Faesa za prehru. "Keď k nám v lete prišiel, bol ako svieži závan čistého vetra. V defenzíve si počínal fantasticky. Od jeho príchodu sme boli silnejší a ako tím lepší. Každý robí chyby, taký je futbal. Nemôžeme byť perfektní. Po tých smoliarskych vlastných góloch sme sa ho snažili podporiť, hovorili sme mu, aby na ne rýchlo zabudol. V druhom polčase hral výborne, vyhral množstvo osobných súbojov, bol agresívny. Poznám ho ako osobu, ktorou takáto situácia nezamáva. Je to skrátka súčasť futbalu a treba ísť ďalej," vyjadril sa pre LCFC TV Dewsbury-Hall, ktorý skóroval v úvode po rýchlom brejku.



Leicester zostal na 13. mieste, "The Reds" si poistili v tabuľke šiestu priečku. Na piaty Manchester United strácajú bod, ten mal však k dobru silvestrovský zápas na ihrisku Wolverhamptonu. "Výsledok nás teší, no všetci sme videli tento zápas a vieme, že sme nepodali náš najlepší výkon. Nepamätám si, kedy naposledy sme inkasovali gól po výkope brankára. Trikrát sme bolo veľmi neskoro pri súperovi. Strácali sme loptu v zlých momentoch. Dlho sme sa nevedeli dostať do hry, no naše chvíle prišli a prinútili sme súpera dať si dva vlastné góly," hodnotil duel tréner domáceho tímu Jürgen Klopp. Aj on rovnako prejavil pochopenie pre defenzívne kiksy Faesa: "Už som počas kariéry zažil raz zápas, v ktorom si dal jeden hráč dva vlastné góly. Je mi ho ľúto. Pri prvom góle mal obrovskú smolu, môže vôbec nastať vo futbale ešte nešťastnejšia situácia? Pri druhom bol rozbehnutý smerom k vlastnej bráne a ak máte rýchlosť, nedokážete už včas zareagovať, keď sa lopta odrazí od žrde k vám. Mozog vám hovorí, že lopta mieri do brány, ponáhľal sa za ňou... Viem sa vcítiť do jeho pocitov, nič tým však nezmením. Chlapec sa cez to dostane, Brendan mu pomôže a všetko bude v poriadku."