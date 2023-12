Faeserová: MOV musí zabezpečiť, aby v Paríži nebola propaganda Putina

Berlín 9. decembra (TASR) - Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová v sobotu uviedla, že musia byť dodržané všetky prísne kritériá účasti ruských a bieloruských športovcov na olympijských hrách v Paríži v roku 2024, aby sa tieto hry nestali propagandistickým podujatím ruského prezidenta Vladimira Putina. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Výkonný výbor Medzinárodného olympijského výboru (MOV) dal v piatok zelenú športovcom z oboch krajín, aby súťažili v Paríži.



Rusi a Bielorusi sa môžu zúčastniť len na individuálnych športoch ako neutrálni športovci bez národných symbolov, ako sú hymny a vlajky, a len ak nepodporujú ruskú agresiu na Ukrajine a nemajú žiadne väzby na armádu alebo iné bezpečnostné zložky.



Faeserová, do ktorej portfólia patrí aj šport, pre rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk povedala, že "MOV nesie zodpovednosť za rozhodnutie, ktoré bolo teraz prijaté".



"Vojnový štváč Putin nesmie v žiadnom prípade využiť olympijské hry v Paríži na svoju propagandu. Skutočnosť, že ruské tímy sú vylúčené a vlajky a symboly zakázané, je preto absolútnym minimom, ktoré by sme mohli od Medzinárodného olympijského výboru očakávať," vyhlásila Faeserová.



"Bolo by absolútne neprijateľné, ak aby ukrajinskí športovci museli súťažiť s Rusmi, ktorí podporujú ruskú agresívnu vojnu proti ich krajine," zdôraznila 53-ročná politička.



Ruskí a bieloruskí športovci dostali po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 zákaz účasti na väčšine medzinárodných športových podujatí. MOV však začiatkom tohto roka odporučil, aby boli opätovne prijatí na základe prísnych kritérií, ktoré sa teraz vzťahujú aj na parížske hry.



Umožnenie účasti na letných olympijských hrách v Paríži prišlo iba niekoľko dní po tom, ako bol takýto krok schválený na olympijskom summite, pričom medzinárodné federácie letných športov tiež naliehali na rýchle rozhodnutie, pretože prebiehali alebo blížili sa kvalifikačné podujatia.



Nie všetky športy sa však držia stanoviska MOV, keďže Rusi zostávajú vylúčení v atletických športoch.