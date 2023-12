Faeserová sľúbila vyššiu bezpečnosť v prípade terorizmu na ME 2024

Berlín 7. decembra (TASR) - Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová sa zaviazala k zvýšeniu bezpečnosti na budúcoročných majstrovstvách Európy, pokiaľ pretrvá súčasné riziko terorizmu. Kontinentálny šampionát sa bude konať v desiatich mestách a je najväčším športovým podujatím v krajine od MS 2006.



V uplynulom období narástla hrozba teroristických útokov motivovaných islamizmom v dôsledku konfliktu na Blízkom východe. "Ak bude situácia rovnaká o šesť mesiacov, čo dnes nemôžeme vedieť, opäť by sme zvýšili naše úsilie," citovala Faeserovú agentúra DPA. Polícia bude mať počas mesiac trvajúceho šampionátu sídlo v Düsseldorfe, kde odohrá slovenská reprezentácia zápas základnej fázy proti víťazovi B-vetvy play off. Okrem terorizmu sa ako o probléme hovorí aj o futbalových chuligánoch. "Spolupracujeme aj na medzinárodnej úrovni, v podstate pri každom zápase. To znamená, že ak prídu chorvátski fanúšikovia, príde aj ich polícia," dodala ministerka.



Majstrovstvá Európy sú na programe od 14. júna do 14. júla. Slovensko sa v E-skupine stretne okrem víťaza B-vetvy (21.6.) aj s Belgickom (17.6.) a Rumunskom (26.6.). Oba duely odohrá vo Frankfurte.