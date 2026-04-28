Fairbrother, Brejčák a Macek pokračujú v HKM Zvolen
Autor TASR
Zvolen 28. apríla (TASR) - Extraligový klub HKM Zvolen sa dohodol na pokračovaní spolupráce s kanadským obrancom Giannim Fairbrotherom, slovenským útočníkom Matejom Macekom a obrancom Danielom Brejčákom. Pre všetkých troch bude nasledujúca sezóna 2026/2027 tretia vo farbách HKM Zvolen. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.
Fairbrother prišiel do Zvolena v januári 2025, pričom ide o jeho prvé pôsobisko mimo Severnej Ameriky. Vo zvolenskom drese doteraz odohral celkovo 53 zápasov, v ktorých nazbieral 14 kanadských bodov (3+11).
V rovnakom období prišiel do Zvolena aj Daniel Brejčák. Nasledujúca sezóna bude pre neho 20. v najvyššej slovenskej súťaži. V uplynulej nastúpil do 37 zápasov, v ktorých získal sedem kanadských bodov (1+6). Sezónu mu predčasne ukončilo zranenie.
Sezóna 2025/2026 bola pre 27-ročného krídelníka Maceka najlepšia v kariéra. Vytvoril si osobné maximum, keď opäť odohral všetkých 54 zápasov základnej časti a nazbieral v nich 27 kanadských bodov (10+17). „U Gianniho už presne vieme, čo môžeme očakávať. V prípade zahraničných hráčov nikdy nie je istota, ako rýchlo sa adaptujú a aký bude ich skutočný prínos pre tím, preto bolo jeho udržanie jednou z našich priorít. Daniel je jeden z najskúsenejších hráčov súťaže a aj napriek svojmu veku si stále udržiava vysokú výkonnosť. Dôležitý je aj jeho prínos pre kabínu, v ktorej má veľký rešpekt a bude vzor pre našich mladších hráčov. Matej u nás hokejovo vyrástol, každou sezónou robí progres a veríme, že v nasledujúcom ročníku na svoje výkony nadviaže a posunie sa opäť o krok vyššie,“ uviedol člen Športovej rady HKM Ladislav Čierny pre hkmzvolen.sk.
