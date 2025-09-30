< sekcia Šport
Faith skončil na striedačke Michaloviec po vzájomnej dohode
Michalovce 30. septembra (TASR) - Juraj Faith skončil po vzájomnej dohode na striedačke hokejistov Dukly Michalovce. Priebežne posledný tím Tipsport ligy sa rozhodol pre zmenu na trénerskom poste po nevydarenom vstupe do nového ročníka. Michalovčania majú po siedmom kole na konte iba dva body a mužstvo dočasne povedú asistenti Ivan Droppa a Ivan Boržík. Účastník najvyššej slovenskej súťaže o tom informoval na svojom oficiálnom webe.
Faith je druhý odvolaný kouč v sezóne po tom, čo v minulom týždni odvolal nováčik z Prešov lotyšského kormidelníka Peterisa Skudru. Michalovce dokázali zvíťaziť iba v 3. kole nad majstrovskými Košicami (3:2 po predĺžení), pričom momentálne ťahajú sériu štyroch prehier za sebou.
„Juraj pri našom klube stál v tých najťažších chvíľach. Zobral na seba zodpovednosť, keď to nebolo jednoduché a urobil maximum pre stabilizáciu tímu. Za túto prácu a nasadenie mu patrí veľké poďakovanie. Sme si však vedomí, že mužstvo sa nachádza v hernej kríze a je potrebné mu dať nový impulz. Aj preto prichádza k tejto zmene. Rozchádzame sa v dobrom, s obrovským rešpektom za všetko, čo pre michalovský hokej urobil. Zostáva navždy spätý s Duklou a aj naďalej jej bude držať palce – klubu, kabíne aj všetkým ľuďom okolo,“ uviedol klub v stanovisku a dodal, že na príchode nového trénera intenzívne pracuje.
