Faivre skončil na čele po 1. kole obrovského slalomu, Adam Žampa 22.

Bansko 27. februára (TASR) - Francúzsky lyžiar Mathieu Faivre viedol po 1. kole sobotného obrovského slalomu Svetového pohára. V Bansku za ním o 11 stotín sekundy zaostával Chorvát Filip Zubčič, tretí bol ďalší Francúz Alexis Pinturault s odstupom 0,23 s. Slovenský reprezentant Adam Žampa figuroval s mankom 3,24 s na 22. priečke, jeho brat Andreas (+4,92 s) nepostúpil do 2. kola (13.00 h).



Faivre štartoval v bulharskom rezorte ako čerstvý dvojnásobný majster sveta z Cortiny d'Ampezzo, kde triumfoval v paralelných pretekoch a práve aj v obrovskom slalome. Podobne ako jeho súperi predviedol čistú, no o čosi agresívnejšiu jazdu, vďaka čomu sa dostal do vedenia. Zubčič na medzičasoch zaostával výraznejšie, na priebežné druhé miesto sa vyšvihol výborne zvládnutou dolnou polovicou trate. V tesnom závese bol aj Pinturault, pod sekundu sa zmestili ešte Nór Henrik Kristoffersen (+0,68 s) a Rakúšan Stefan Brennsteiner (+0,80 s).



Adam Žampa skončil na MS v tejto disciplíne ôsmy, v Bansku sa predstavil so štartovým číslom 18. Už na druhom úseku nabral veľkú stratu, v jednej zo zatvorenejších bránok musel mierne brzdiť a korigovať stopu a najmä mu chýbala dravosť, ktorá zdobila jeho výkon na šampionáte. Stačilo mu to však na účasť medzi elitnou tridsiatkou, kam sa nezmestil Andreas Žampa so štartovým číslom 46.