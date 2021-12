Po 1. kole obrovského slalomu viedol Faivre

Alta Badia 19. decembra (TASR) - Francúzsky lyžiar Mathieu Faivre viedol po 1. kole nedeľného obrovského slalomu Svetového pohára. V talianskej Alta Badii za ním iba o dve stotiny sekundy zaostával Švajčiar Marco Odermatt, na treťom mieste bol Rakúšan Manuel Feller (+0,19 s). Slovenský reprezentant Adam Žampa figuroval na dvanástej priečke s odstupom 1,07 s. Jeho brat Andreas sa na štart chystal s číslom 52.



Faivre sa na trať vydal ako druhý, hneď po obhajcovi veľkého glóbusu Alexisovi Pinturaultovi. Od svojho krajana bol rýchlejší na všetkých medzičasoch a z priebežnej vedúcej pozície ho nezosadil nikto zo súperov. Najbližšie k tomu mal víťaz úvodných dvoch tohtosezónnych "obrákov" Odermatt, ktorý si takisto výborne poradil s náročnou hornou pasážou so zavretými bránkami. Na prvých dvoch medzičasoch viedol, no v dolnej časti trocha stratil a zaradil sa tesne za Faivrea. Darilo sa však aj lyžiarom za dvoma žrebovanými skupinami, Feller sa na tretie miesto vyšvihol s číslom 16, priebežne štvrtý bol Američan River Radamus s 18-kou (+0,30 s).



Adam Žampa vyrazil na zjazdovku Gran Risa so štartovým číslom 20. Na vrchu predviedol riskantnú jazdu, zároveň však dokázal ísť čisto, čo zúročil predovšetkým v spodnej pasáži. Chytil v nej dobrý rytmus a s prehľadom smeroval do 2. kola (13.00 h), v ktorom mohol pomýšľať aj na útok na elitnú desiatku.