Famózni Slováci do semifinále ZOH, zdolali USA 3:2 po nájazdoch

ZOH 2022 - hokej - štvrťfinále:



USA - Slovensko 2:3 pp a sn (1:1, 1:0, 0:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 20. Abruzzese (Beniers, Kampfer), 29. Hentges (Perbix, Smith) - 12. Slafkovský (Čerešňák, Regenda), 60. Hrivík (Čajkovský, Hudáček), rozh. nájazd Cehlárik. Rozhodovali: Björk (Švéd.), Gofman - Šalagin (obaja Rus.), McCrank (Kan.), vylúčení: 1:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1059 divákov.



USA: Mann - Kamfper, Ness, Faber, Cooper, Perbix, Warsofsky, Helleson - O´Neill, Miele, Agostino - Abruzzese, Beniers, Knies - Farrell, Meyers, Cates - Hentges, Smith, Brisson - N. Shore

Slovensko: Rybár - Čerešňák, Čajkovský, Marinčin, Rosandič, Kňažko, Gernát - Takáč, Hrivík, Cehlárik - Jurčo, Hudáček, Pospíšil - Kelemen, Krištof, Zuzin - Regenda, Roman, Slafkovský

Na snímke zľava hráč Slovenska Juraj Slafkovský a brankár USA Strauss Mann vo štvrťfinále olympijského turnaja v hokeji mužov USA - Slovensko na ZOH 2022 v Pekingu v stredu 16. februára 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke brankár Slovenska Patrik Rybár vo štvrťfinále olympijského turnaja v hokeji mužov USA - Slovensko na ZOH 2022 v Pekingu v stredu 16. februára 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke zľava hráči Slovenska Martin Gernát, Patrik Rybár a hráč USA Sam Hentges vo štvrťfinále olympijského turnaja v hokeji mužov USA - Slovensko na ZOH 2022 v Pekingu v stredu 16. februára 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke zľava hráči Slovenska Michal Čajkovský a Juraj Slafkovský oslavujú gól vo štvrťfinále olympijského turnaja v hokeji mužov USA - Slovensko na ZOH 2022 v Pekingu v stredu 16. februára 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke zľava hráči Slovenska Tomáš Jurčo, Patrik Rybár, hráč USA Nick Abruzzese a hráč Slovenska Peter Čerešňák počas gólu vo štvrťfinále olympijského turnaja v hokeji mužov USA - Slovensko na ZOH 2022 v Pekingu v stredu 16. februára 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Martin Marinčin, obranca SR: "Je to neopísateľný pocit. Zápas bol na nervy, sme strašne šťastní, že sme to dali, že sme vyhrali nad silnými USA. Klobúk dolu pred Patrikom Rybárom, podal neskutočný výkon, podržal nás. Mužstvo držalo celý čas spolu, vyhrali sme, aj v v ťažkých chvíľach sme to zvládli. Treba sa pripraviť na ďalšieho súpera, ešte chceme niečo ukázať, je v nás viac."

Peter Cehlárik, autor víťazného nájazdu: "Som hrdý na celý tím. Je to skvelá šanca pre nás, turnaj sa pre nás ešte nekončí. Verím, že zvládneme aj ďalšie dva zápasy. Čo sa týka môjho nájazdu, na rozcvičke som si vyskúšal túto kľučku, som rád, že mi to vyšlo. Je to výborná šanca pre našu krajinu, ukázať svetu, kto sme."

Marek Hrivík, autor vyrovnávajúceho gólu na 2:2: "Super zápas pre nás. Odohrali sme neskutočný duel. Podali sme stopercentný výkon, bolo to tímové víťazstvo, Patrik Rybár chytal skvele. Vedeli sme, že USA majú super defenzívu, potrebovali sme dať v závere taký polepený gól. Ten gól určite patrí medzi moje tri najdôležitejšie v kariére. Chvíľu si toto víťazstvo užijeme, potom sa budeme sústrediť na ďalší zápas."

Andrej Podkonický, asistent trénera SR: "Do každého zápasu ideme s cieľom vyhrať, dnes sa to podarilo. Sme veľmi radi, že sme to zvládli a šťastie sa obrátilo na našu stranu. Podali sme tímový výkon podporený výborným Patrikom Rybárom, ktorý nás podržal. Američania na nás v úvode vytvorili tlak, ale postupom času sme zlepšili hru. Chalani mali v sebe veľkú túžbu vyrovnať a ich snaha bola odmenená. Cítime na diaľku podporu od fanúšikov, aj keď tu nemôžu s nami byť. Veríme si aj v boji o medaily."

Pavol Regenda, útočník SR: "Nestáva sa každý deň, že vyhráte na takým silným súperom a ešte aj na olympiáde. Sme radi. Neskutočná eufória a radosť. Ideme hrať o medaily, určite sú doma všetci šťastní. Oba tímy mali v predĺžení svoje šance. Ja som mal už pred štvrťfinále zafixované v hlave, že tento zápas vyhráme a tak sa aj stalo. Verím, že to dotiahneme ešte ďalej, tento tím má veľkú silu. Má aj na medailu."

Michal Krištof, útočník SR: "Ešte ani sami nevieme, čo sa stalo. Strašne sa z toho tešíme, dúfame, že aj všetci doma. Dali sme do toho všetko. Bojovali sme jeden za druhého. Nedá sa slovami opísať, čo prežívame. Rozhodol náš tímový výkon. Takýmto spôsobom sme začali hrať už proti Lotyšom, potom aj s Nemcami. Verili sme aj za stavu 1:2, že príde jedna úspešná strela. V nájazdoch nám to vychytal Paťo Rybár, sme strašne šťastní. Nemôžeme ešte myslieť na medailu, musíme zostať skromní a ísť do každého zápasu s tým, že odovzdáme na ľade všetko."

Peking 16. februára (TASR) - Slovenskí hokejisti sa prebojovali do semifinále olympijského turnaja v Pekingu. V stredajšom dramatickom štvrťfinálovom dueli zdolali USA 3:2 po samostatných nájazdoch. Autorom víťazného nájazdu bol Peter Cehlárik. Slováci si po dvanástich rokoch na ZOH zahrajú o medaily, na meno súpera v piatkovom semifinále si musia ešte počkať.Zverenci trénera Craiga Ramsayho otvorili na National Indoor Stadium skóre v 12. minúte, keď strelil svoj piaty olympijský gól Juraj Slafkovský. Američania dokázali stav otočiť po zásahoch Nicka Abruzzeseho z 20. minúty a Sama Hentgesa z druhej tretiny. Slováci si vynútili predĺženie gólom Mareka Hrivíka 44 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času. V predĺžení gól nepadol a tak nasledoval nájazdový rozstrel, v ktorom rozhodol vo štvrtej sérii Cehlárik.Slováci si v ére samostatnosti zahrali vo štvrťfinále ZOH len štvrtýkrát v histórii a druhýkrát boli úspešní. Zopakovali úspech z Vancouveru 2010, keď tím vedený Jánom Filcom vyradil vo štvrťfinále Švédov (4:3). Na olympijskom turnaji aj s hráčmi NHL napokon obsadil štvrté miesto.Američania od úvodu vybehli na slovenský tím, Rybár podržal svoj tím pri veľkých šanciach O´Neilla a Abruzzeseho. Slováci mali problém s vysokým forčekingom súpera a ich ofenzívna výstavba viazla už v strednom pásme. Až v 7. min sa dostali k nebezpečnejšiemu ohrozeniu americkej bránky, Zuzinova dorážka nepriniesla úspech. Hráči v bielych dresoch sa v polovici tretiny vymanili zo zovretia a v 12. minúte gólovo udreli. Po dobrom napádaní Romana v útočnom pásme posunul Regenda puk na modrú čiaru na Čerešňáka, ktorý okamžite našiel v medzikruží voľného Slafkovského a ten potvrdil svoju famóznu streleckú formu, keď výstavnou strelou od žŕdky otvoril skóre. USA odpovedali šancou Brissona, Rybár výborne zasiahol. Ani on však v závere tretiny nedokázal zastaviť kombináciu krátkych prihrávok, na jej konci bol Abruzzese, ktorý pomedzi nohy slovenského brankára vyrovnal na 1:1.V druhej tretine pokračoval rýchly tvrdý hokej bez prerušovania. V 23. min upútalo šikovné uvoľnenie a zadovka Slafkovského, Roman zblízka trafil iba Manna. Slováci oproti prvému dejstvu zlepšili prácu s hokejkami, brali súperovi puky už v strednom pásme a po rýchlych výpadoch častejšie ohrozovali Manna. V 26. min mal dobrú možnosť z otočky Roman. Na opačnej strane Rybár lapačkou zneškodnil šancu Brissona, ktorý sa ocitol úplne voľný pred bránkou. Slováci toto varovanie nezobrali vážne a o pár momentov neskôr už inkasovali, keď nepokrytý Hentges zakončil rýchlu kombináciu - 2:1. Ramsayho tím odpovedal nájazdom Hudáčka, ktorý sa rútil na Manna, tiesnený Cooperom nedokázal zakončiť. V 34. min Slováci prepadli v obrane, podržal ich Rybár, ktorý na dvakrát zneškodnil šancu Agostina. V slovenskom drese hýril pohybom najmä Slafkovský, ktorý skúsil prekvapiť Manna strelou z uhla, brankár USA si dal pozor.Slováci sa na prelome 2. a 3. tretiny museli prvýkrát brániť v oslabení pri vylúčení Kňažka, náročné situácie ustáli. Američania zostali v tlaku aj po konci presilovky, možnosť na zvýšenie náskoku mal Brisson, ktorému vystavil stopku Rybár. Slovákov potom zastavilo ďalšie vylúčenie, tentoraz Gernáta. V oslabení sa dostal do brejku Hrivík, ale minul bránku. Na opačnej strane klziska Rybár opustil svoje bránkovisko a zaľahol puk, za čo dostal menší trest za zdržiavanie hry a jeho tím hral 1:23 min. oslabený o dvoch hráčov. Američania veľkú príležitosť nevyužili, Miele a Brisson trafili z vyloženej pozície len Rybára. V 49. min ho potom zachránila žŕdka po strele Beniersa. Slováci mali problém dostať sa cez prehustený stred pred Manna, jeho ojedinelé zaváhanie v 50. min nedokázal potrestať Pospíšil. Do útoku zavelil až štvrtý útok, v 51. min Slafkovský v páde nastrelil žŕdku. Slovákov zabrzdil štyri a pol minúty pred koncom zásah Takáča hokejkou do tváre súpera, po ktorom sa musel jeho tím opäť brániť vo štvorici. Tlaku odolal, no obral sa o cenné minúty v snahe o vyrovnanie. V samom závere Slováci odvolali Rybára z bránky a skúsili to v šestici. Vytúženého vyrovnania sa dočkali 44 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času, keď puk zblízka dorazil do odkrytej bránky Hrivík - 2:2.V predĺžení hranom 3 na 3 mohol dvakrát rozhodnúť Beniers, Rybár zachránil svoj tím. Obrovskú príležitosť potom zahodil Hudáček, ktorý si položil Manna, ale nedokázal puk zdvihnúť ponad jeho betón. Necelú minútu pred koncom extra času Rybár aj do tretice zastavil Beniersa. A keď slovenský brankár zneškodnil aj šancu Kniesa, duel dospel do samostatných nájazdov. V nich bol jediným úspešným exekútorom Cehlárik, ktorý rozhodol o postupe SR do semifinále.