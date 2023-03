Famózny J. T. Bö vyhral všetky šprinty sezóny, Šima na 90. priečke

Holmenkollen 16. marca (TASR) - Johannes Thingnes Bö triumfoval vo všetkých šprintoch sezóny. Nórsky biatlonista nezaváhal ani po problémoch s koronavírusom a na domácej trati v Holmenkollene pridal siedmy triumf zo siedmich pretekov vo Svetovom pohári, pričom v tejto disciplíne získal zlato aj na MS v Oberhofe. Druhý skončil s odstupom 23,9 sekundy Švéd Martin Ponsiluoma a tretí finišoval Nemec Benedikt Doll (+28,9 s). Jediný Slovák na štarte Michal Šima obsadil 90. priečku.



Už istý víťaz celkového poradia i malých glóbusov za šprint a stíhačku J. T. Bö chýbal na predchádzajúcich pretekoch SP vo švédskom Östersunde, keď ho vyradil pozitívny test na covid. Takmer dvojtýždňová pauza sa však na ňom vôbec nepodpísala a v Osle sa predviedol opäť v najlepšom svetle. Už v prvom kole nadelil súperom vyše 20 sekúnd a po rýchlej a čistej ležke sa dostal priebežne na čelo. J. T. Bö išiel ako celú sezónu výborne na bežkách, kde nemá konkurenciu, a pred stojkou si mohol dovoliť aj zaváhanie. To prišlo, keď mu "uletel" tretí výstrel, no náskok mal dostatočný a tak si pripísal unikátny kúsok, keď vyhral všetky šprinty v SP i na MS v jednej sezóne. V nej to bol už jeho štrnásty individuálny triumf v SP a sedemnásty vrátane svetového šampionátu, čím o jeden prekonal svoje vlastné maximum.



Druhý Ponsiluoma i tretí Doll trafili všetky terče na oboch položkách. Švéd po vybehnutí zo stojky strácal na lídra len sedem sekúnd, no v behu bol pomalší a nakoniec stratil v cieli 23,9 s. J. T. Bö bol na bežkách rýchlejší až o 48,8 sekundy pred druhým najlepším Dollom. Do minúty za ním sa zmestili len piati biatlonisti.



Šima trafil v ležke všetkých päť terčov, na stojke však dvakrát minul a v cieli mu to stačilo len na 90. miesto, keď na víťaza stratil 3:47,2 minúty.