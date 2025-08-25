Fandite českým tímom na Sport1 a Sport2

< sekcia Šport
Začína sa ČHL.
Autor OTS
Bratislava 25.augusta (OTS) - České kluby patria v hokejovej Európe k tým najlepším. Už sedemkrát sa prebojovali medzi elitnú štvorku a dvakrát si zahrali finále o triumf v Lige majstrov. Podarí sa im tentoraz vystúpiť až na vrchol? Na staniciach Sport1 a Sport2 môžu diváci aj tento rok sledovať atraktívne prenosy z prestížnej európskej klubovej súťaže.
Ambície sú veľké, chuť obrovská a kvalita na patričnej úrovni. Konkurencia však nespí a prestíž súťaže je sama o sebe veľkou motiváciou pre všetkých. Hokejová ČHL začína svoju jedenástu sezónu a českú extraligu zastupujú tri tímy: majstrovská Kometa, hviezdami nabitá Sparta a finalista z roku 2020 – hradecký Mountfield HK.
Brnianska Kometa si po chudobných rokoch spomenula na svoje historické úspechy a popri každoročnej túžbe po zisku extraligovej trofeje sa pokúsi opäť preraziť aj na európskej scéne. ČHL si brniansky klub vyskúša po tretí raz, pričom jeho najväčším úspechom bola účasť vo štvrťfinále v sezóne 2017/2018.
Hradecký Mountfield sa v rámci svojej európskej prezentácie dostal podstatne ďalej a v roku 2020 si zahral finále. Posledný krok sa však nepodaril a na domácom ľade musel skloniť hlavu pred silnou Frölundou – doposiaľ najúspešnejším tímom ČHL.
Do tretice všetko dobré – prichádza pražská Sparta, ktorá už zabudla na pachuť prehratého semifinále extraligy a pozerá sa na horizonty novej sezóny. Medzi nimi je bezpochyby túžba stať sa prvým českým víťazom ČHL.
Napokon, práve Sparta je spolu s hradeckým Mountfieldom jediným českým tímom, ktorý si zahral finále ČHL. Všetky tri české celky majú na to, aby ČHL vyhrali.
Aj v tejto sezóne sa ČHL bude držať výrazných zmien z roku 2023. Počet účastníkov bol znížený na 24 a v hre sú len tie najlepšie tímy z jednotlivých krajín. Výrazne sa zmenila koncepcia základnej fázy – tradičné skupiny zmizli a namiesto toho každý klub odohrá zápasy proti šiestim rôznym súperom, čo prispelo k atraktivite súťaže.
ČHL však zašla ešte ďalej, aby sa zapáčila divákom. A to dokonca natoľko, že oproti zvyklostiam IIHF výrazne zasiahla do samotných pravidiel. Klasické dvojminútové presilovky sa po strelení gólu nekončia, čas sa dohrá celý a zvýhodnený tím tak môže skórovať viackrát. Naopak, ak počas presilovky skóruje oslabený tím, výhoda súpera sa ruší. Napriek počiatočným rozpakom a neistote sa tieto zmeny ukázali ako pomerne zaujímavé a hokejovo zábavné, v mnohých zápasoch dokonca výrazne zamiešali kartami.
Nová sezóna štartuje už 28. augusta a diváci sa môžu tešiť na maratón priamych prenosov na staniciach Sport1 a Sport2.
Vybrané tipy:
28.8. 20:15 KAC - Sparta Praha Sport1
29.8. 17:15 Mountfield – Odenese Sport1
29.8. 18:45 Kometa Brno – Brynäs Sport2
30.8. 17:45 Storhamar - Sparta Praha Sport1
31.8. 15:45 Kometa Brno – Odense Sport2
31.8. 15:45 Mountfield – Brynäs AMC Mikro
