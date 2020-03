Fankluby Slovana, Trnavy, Schalke 04 i Záhrebu podávajú pomocnú ruku

Bratislava/Gelsenkirchen 22. marca (TASR) - Futbalové fankluby po celej Európe sa pustili do boja s koronavírusom. Podávajú pomoc seniorom či ďalším ľuďom v núdzi, najmä ponukou urobenia nákupov. V Nemecku sa takouto aktivitou najnovšie zviditeľnili "ultras" v Gelsenkirchene a napodobnili tak príklad aj fanúšikov bratislavského Slovana či trnavského Spartaka.



Priaznivci slovenského majstra už od tohto týždňa cez telefonického operátora ponúkajú dovoz základných potrieb a potravín. V Gelsenkirchene ide projekt cez oficiálny fanklub, starší ľudia si môžu objednať okrem potravín aj drogériu či lieky. "Máme ale problém, pretože veľa ľudí v núdzi nevie nič o našej pomoci, ktorú komunikujeme cez sociálne siete a oni ich nepoužívajú," citovala agentúra DPA koordinátora Markusa Maua z fanklubu Schalke. Podľa neho sa akcia netýka iba priaznivcov Schalke, ale aj konkurenčnej Borussie Dortmund. "Nie je to iba pre fanúšikov nášho klubu, ale pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc," dodal Mau.



Na pomoc v boji s koronavírusom sa v uplynulých dňoch dali aj členovia "Bad Boys Blue", fanúšikovia chorvátskeho Dinama Záhreb. Tí neváhali ani v nedeľu ráno, keď hlavné mesto zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 5,3. Pomáhali s odstraňovaním škôd a aj pri presune novorodencov a tehotných žien zo zasiahnutej nemocnice do druhého zdravotníckeho zariadenia. Informoval o tom facebookový profil Dinama.