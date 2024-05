Fanshop na MS v Ostrave čelil nájazdu Slovákov, ich dresy už nie sú

Ostrava 14. mája (TASR) - Víkendový program šampionátu 2024 v Ostrave prial fanúšikom Slovenska a tí potvrdili, že hokej milujú. Zápasy proti Nemecku a Kazachstanu a rovnako aj pondelkový proti USA boli vypredané, veľký nápor má za sebou aj oficiálny fanshop vo fanzóne. Ten už v nedeľu nemal k dispozícii ani jeden slovenský dres.



Manažér predajne Tomáš Mikač pre TASR uviedol, že veľký záujem o produkty so slovenským znakom neprekvapil: "Počítali sme s tým, že bude zvýšený záujem o predmety so slovenským znakom. Predali sme všetky naskladnené slovenské dresy, riešime ďalšiu dodávku."



Medzi ostatnými produktami bol najväčší záujem o maskotov, tak ako na každom šampionáte. V Ostrave už v pondelok nebolo dostať kúpiť menšieho zo zajacov Bobeka. "Riešime, aby sme dostali ďalšiu dodávku. Máme aj produkty všetkých krajín na šampionáte, tie ešte sú. Máme aj univerzálne predmety s logom šampionátu. Puky vo viacerých variantoch, máme aj puk ako otvarák, magnetky, hrnčeky a podobne," dodal Mikač.



Slovenských hokejistov čakajú v Ostrave v základnej B-skupine ešte štyri zápasy, no či sa ich fanúšikovia ešte dostanú k dresom, je v tejto chvíli nejasné. "Boli by sme najradšej, kedy sa predali všetky zásoby, ale to čo nám chýba riešime. Verím, že sa ešte dresy naskladnia, aby sme uspokojili tých fanúšikov zo Slovenska, ktorí sem ešte len prídu," uzavrel Mikač pre TASR.







/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Martin Hrotek/