FANTÁZIA: Paňková zlatá v kajak krose individual do 23 rokov

Foix 12. júla (TASR) - Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková získala zlato v individuálnych pretekoch kajak krosu na ME do 23 rokov vo francúzskom Foix. Trať zvládla za 55,36 sekundy a triumfovala pred Češkami Olgou Samkovou a Terezou Kneblovou.



Paňková si zároveň vybojovala miestenku v hlavnej súťaži kajak krosu, ktorá je na programe v nedeľu. Spolu s ňou sa tam predstaví aj jej krajanka Ivana Chlebová, ktorá obsadila 23. pozíciu so stratou 3,45 sekundy. Ďalšia Slovenka Emanuela Luknárová skončila na 38. priečke a na postup medzi najlepších 32 jej chýbalo 3,56 sekundy.