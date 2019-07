FANTÁZIA: Sagan triumfoval v 5. etape Tour de France

Výsledky 5. etapy (Saint-Dié-des-Vosges - Colmar, 175,5 km):



1. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) 4:02:33, 2. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma), 3. Matteo Trentin (Tal./Mitchelton-Scott), 4. Sonny Colbrelli (Tal./Bahrain-Merida), 5. Greg van Avermaet (Belg./CCC), 6. Julien Simon (Fr./Cofidis), 7. Michael Matthews (Aus./Sunweb), 8. Nils Politt (Nem./Kaťuša-Alpecin), 9. Jasper Stuyven (Belg./Trek-Segafredo), 10. Julian Alaphilippe (Fr./Deceuninck-QuickStep) všetci rovnaký čas



celkové poradie:



1. Alaphilippe 18:44:12 h, 2. Van Aert +14 s, 3. Steven Kruijswijk (Hol./Jumbo-Visma) +25, 4. George Bennett (N. Zél./Jumbo-Visma), rovnaký čas, 5. Matthews +40, 6. Egan Bernal (Kol./Ineos), 7. Geraint Thomas (V. Brit./Ineos) +45, 8. Enric Mas (Šp./Deceuninck-QuickStep) +46, 9. SAGAN +50, 10. Van Avermaet +51



bodovacia súťaž:



1. SAGAN 144, 2. Matthews 97, 3. Elia Viviani (Tal./Deceuninck-QuickStep) 92



vrchárska súťaž:



1. Tim Wellens (Belg./Lotto-Soudal) 17 b, 2. Toms Skujinš (Lot./Trek-Segafredo) 9, 3. Xandro Meurisse (Belg./Wanty-Gobert) 6



súťaž mladých pretekárov:



1. Van Aert 18:44:26 h, 2. Egan Bernal (Kol./Ineos) +26 s, 3. Enric Mas (Šp./Deceuninck-QuickStep)

Bratislava 10. júla (Teraz.sk/TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan triumfoval v 5. etape 106. ročníka Tour de France. Jazdec stajne Bora-Hansgrohe sa presadil v hromadnom špurte a pripísal si dvanásty triumf na prestížnych pretekoch v kariére. Trasu dlhú 175,5 km zo Saint-Dié-des-Vosges do Colmaru zvládol za 4:02:33 h. Na druhom mieste skončil Belgičan Wout van Aert (Jumbo-Visma) a tretí bol Talian Matteo Trentin (Mitchelton-Scott).povedal Sagan v prvom rozhovore.Dvadsaťdeväťročný slovenský reprezentant si pripísal do súťaže o zelený dres ďalších 40 bodov, dokopy ich má na konte 144 a pred druhým Austrálčanom Michaelom Matthewsom (Sunweb) ma náskok 47 bodov. Na čele celkového poradia vedie domáci Julian Alaphillipe (Quick Step) pred Van Aertom už len o 14 sekúnd, mladý Belgičan má navyše aj biely dres pre lídra medzi pretekármi do 25 rokov. Sagan sa v celkovom poradí posunul vďaka bonifikácii už na 9. miesto, na Alaphilippea má odstup 50 s. V súťaži vrchárov si zvýšil náskok na čele aktívny Belgičan Tim Wellens (Lotto-Soudal) na 17 bodov, na druhé miesto poskočil Lotyš Toms Skujinš (Trek-Segafredo) s 9 bodmi.Na pretekárov čakalo vo štvrtok 175,5 km so štyrmi vrchárskymi prémiami, dvoma 2. a dvoma 3. kategórie. Najmä posledné dve z nich Côte des Trois-Epis (2. kategória, 5 km, 6,7%) a Côte des Cinq Chatueax (3., 4,6 km, 6,1%) v záverečných 40 km mohli zamiešať karty. Tímy, ktoré sa nezameriavajú na celkové poradie či nemajú silných šprintérov, verili, že sa do úvodného úniku dostane viacero pretekárov. V takom prípade a pri dobrej spolupráci bola šanca, že by vydržal až do cieľa. To si však uvedomovali aj ostatné tímy, takže pelotón nasadil od úvodu vysoké tempo a dlho nikomu nedovolil odtrhnúť sa. Starala sa o to najmä Bora, ktorá vsádzala v závere na Sagana, Sunweb a Quick Step. Pokusov bolo veľa, no podarilo sa to až po vyše 20 km štvorici Mads Würtz Schmidt (Kaťuša-Alpecin), Toms Skujinš (Trek-Segafredo), Simon Clarke (EF Education First) a Tim Wellens (Lotto Soudal). Posledný menovaný niesol bodkovaný dres a tak si chcel najmä zvýšiť náskok vo vrchárskej súťaži na prémiách. Tú prvú na Côte de Grendelbruch (3., 3,4 km, 4,9%) vyhral a k doterajším siedmim pridal ďalšie dva body.Na zjazde z prvého kategorizovaného kopca malo kvarteto náskok približne minútu a 20 sekúnd a ten sa príliš nezvyšoval. Približne 25 km po horskej totiž nasledovala šprintérska prémia. Dvadsať bodov získal Clarke, šprint balíka vyhral Viviani (11 b.) a Sagan skončil hneď za ním (10 b.). Na méte 100 km do cieľa mala štvorica v úniku náskok takmer dve minúty. Situácia sa nezmenila ani po Côte de Königsbourg (2., 5,9 km, 5,9%) 66 km pred cieľom, na ktorej si Wellens pripísal ďalších 5 bodov. Na úpätí Côte des Trois-Epis sa však únik roztrhal. Najprv vypadol Würtz Schmidt, vzápätí atakoval Skujinš a prišiel si pre päť bodov na vrchole kopca, Wellens zobral tri. Na stúpaní druhej kategórie sa poriadne preriedil aj pelotón, v hlavnom balíku zostalo okolo 50 cyklistov aj so Saganom.Pred posledným stúpaním na Côte des Cinq Chatueax bol vpredu už len Skujinš, ale 22 km pred cieľom sa jeho sólo skončilo. Na čele pelotónu pracovala stále aj Bora a pripravovala pozíciu na finiš pre Sagana, ktorému na predchádzajúcom stúpaní odpadli niekoľkí súperi, medzi nimi aj Caleb Ewan a Alexander Kristoff. Vrchol prémie bol 19 km pred cieľom a po krátkom zjazde nasledovala už len rovinka do konca. Keďže sa neudržal nikto v úniku, všetko smerovalo k hromadnému špurtu. To sa pokúsil 7,5 km pred koncom zmeniť Rui Costa (SAE Team Emirates), jeho únik však vydržal len po métu 2 km. V záverečnom špurte si vypracoval najlepšiu pozíciu Sagan a jasne zdolal svojich súperov.Vo štvrtok je na programe 6. etapa, ktorá ponúkne prvú vážnu previerku pre vrchárov. Na cyklistov čaká až sedem horských prémií, pričom cieľ je na vrchole kopca 1. kategórie Planche des Belles Filles.