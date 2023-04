Fantilli získal Hobey Baker Award pre najužitočnejšieho hráča NCAA

New York 8. apríla (TASR) - Kanadský hokejista Adam Fantilli získal cenu Hobey Baker Award pre najužitočnejšieho hráča amerických univerzitných líg NCAA. Osemnásťročný útočník Michiganskej univerzity uspel pred dvojicou finalistov Loganom Cooleyom a Matthewom Kniesom (obaja University of Minnesota).



Fantilli je so 65 bodmi v 36 zápasoch najproduktívnejší hráč NCAA a spolu s Jasonom Polinom (Western Michigan University) vedie streleckú tabuľku, obaja dali zhodne 30 gólov. "Som nesmierne poctený a vďačný, že vybrali moje meno. Je pre mňa cťou, že ma vôbec nominovali na túto cenu. Obaja zvyšní finalisti sú fenomenálni hokejisti, takže ocenenie mohol získať každý jeden z nás," uviedol pre nhl.com Fantilli.



Talentovaný center sa stal sa po Brendanovi Morrisonovi (1997) a Kevinovi Porterovi (2008) tretím hráčom Michiganskej univerzity, ktorý získal prestížnu cenu. Fantillimu predpovedajú sľubnú budúcnosť v NHL, v tohtoročnom vstupnom drafte by ho mali vybrať medzi prvými . V aktuálnom preddraftovom rebríčku Centrálneho skautského úradu (Central Scouting) mu patrí druhé miesto medzi korčuliarmi pôsobiacimi v Severnej Amerike hneď za Connorom Bedardom, ktorý by sa mal stať jasnou draftovou jednotkou.



Cenu Hobeyho Bakera získal v roku 2003 slovenský útočník Peter Sejna. Trofej dostal ako prvý hráč nepochádzajúci zo Severnej Ameriky, potom ju už nezískal žiaden iný Európan.