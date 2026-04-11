Fanúšik Flyers chcel privolať tímu šťastie, daroval dres pápežovi
Autor TASR
Philadelphia 11. apríla (TASR) - Fanúšik Philadelphie Flyers sa v snahe privolať akýkoľvek božský zásah, ktorý by zvrátil osud jeho obľúbeného hokejového tímu, vzdal tradičných talizmanov pre šťastie. Počas rodinného výletu do Talianska daroval Mike Culin pápežovi Levovi XIV. jeho vlastný upravený dres Flyers.
„Hovorila som si: 'Čo to robíš? Veď to stojí veľa peňazí.' Naozaj si myslíš, že sa budeš vedieť dostať k pápežovi a dať mu to? A on tomu veril,“ citovala Culinovu manželku Christine zámorská TSN. Keď nadišla správna chvíľa, Culin bol pripravený na pokus nejako dostať dres Flyers s menom „Pope Leo“ na chrbte a číslom 14 do rúk prvého pápeža narodeného v USA a známeho športového fanúšika.
„Cieľom bolo, aby ho vôbec uvidel. Vraveli sme si: 'Dobre, musíme byť blízko pri kraji, lebo tam je najväčšia šanca, že ho uvidí.' A on ho uvidel. Ukázal naň a akoby dal palec hore. Stalo sa to strašne rýchlo,“ opísal Culinov syn Jesse Gennett. Dres nakoniec vzal člen pápežovej ochranky a posunul ho do papamobilu.
Ešte v ten večer (19.3.) vyhrala Philadelphia na ľade Anaheimu a doposiaľ nazbierala deväť výhier v trinástich dueloch. Tím je momentálne v hre o postup z Metropolitnej divízie v konkurencii New Yorku Islanders, Columbusu a Washingtonu. Flyers čakajú na účasť v play off od sezóny 2019/20.
