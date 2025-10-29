< sekcia Šport
Fanúšik Lipska zomrel počas zápasu Nemeckého pohára s Cottbusom
O úmrtí jedného z priaznivcov informovali aj priamo na štadióne cez polčas, oba fanúšikovské tábory obmedzili podporu svojich tímov.
Autor TASR
Lipsko 29. októbra (TASR) - Fanúšik nemeckého futbalového klubu RB Lipsko zomrel počas utorňajšieho zápasu Nemeckého pohára s Energie Cottbus.
Vedenie Lipska informovalo na sociálnych sieťach, že u jedného z fanúšikov prišlo k zdravotnej indispozícii, po ktorej zomrel v nemocnici. „V takýchto situáciách ide futbal bokom. Klub vyjadruje touto cestou svoju najhlbšiu sústrasť rodine,“ citovala agentúra DPA stanovisko klubu na sociálnej sieti X.
