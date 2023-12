Oudeaová-Casterová po úmrtí fanúšika Nantes: Nemôže to pokračovať

Paríž 4. decembra (TASR) - Príčinou smrti fanúšika FC Nantes pred sobotňajším zápasom 14. kola francúzskej futbalovej Ligue 1 medzi Nantes a OGC Nice (1:0) bolo bodné zranenie. Podľa portálu ouest-france.fr neznáma osoba bodla 31-ročnú obeť nožom do chrbta neďaleko baru Saint-Georges neďaleko štadióna. Lekári obeť previezli do nemocnice, ale po chvíli zomrel.



Podľa denníka L'Equipe bol divák členom Brigade Loire, hlavnej skupiny skalných fanúšikov Nantes. Vrah najskôr z miesta činu ušiel, no potom sa objavil na policajnej stanici a svoju vinu priznal. Predtým bol vodičom súkromnej dopravnej spoločnosti VTC. Fanúšikov Nice previezol z jednej z ulíc Nantes priamo na štadión. Medzi stranami vznikol konflikt, ktorého dôvody sa stále objasňujú. Prokuratúra oznámila začatie vyšetrovania pre úkladnú vraždu. V súčasnosti prebiehajú výsluchy svedkov.



"Radikálna situácia si vyžaduje radikálne opatrenia. Nemôže to takto pokračovať vo futbale," uviedla v pondelok francúzska ministerka športu Amelie Oudeaová-Casterová. Podľa agentúry DPA navrhla, aby sa pohyb fanúšikov obmedzil v okolí rizikových zápasov. "Nie je možné, aby dochádzalo k zraneniam, útokom na autobusy a k úmrtiam," dodala. Vrátila sa tak k októbrovému incidentu, keď odložili zápas 10. kola francúzskej Ligue 1 po tom, čo v Marseille zaútočili kameňmi na autobus hostí z Lyonu a zranili trénera Fabia Grossa i jeho asistenta.