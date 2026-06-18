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Fanúšik podniká právne kroky proti AI fotke s odkazom na Hitlera
Na sociálnych sieťach sa objavili aj ďalšie videá vytvorené umelou inteligenciou vrátane skupiny nemeckých fanúšikov s rozpaženými rukami v štýle nacistického pozdravu.
Autor TASR
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Houston 18. júna (TASR) - Fanúšik nemeckej futbalovej reprezentácie podniká právne kroky po tom, čo sa na sociálnych sieťach stala virálnou jeho falošná fotografia vytvorená umelou inteligenciou, na ktorej sa v dave ľudí počas zápasu E-skupiny majstrovstiev sveta medzi Nemeckom a Curacaom (7:1) podobá na Adolfa Hitlera.
„Nemôžem tomu uveriť,“ vyjadril sa vo štvrtok Jan Weitzel nemeckému vysielateľovi hr3 o falošnej fotografii, ktorá má na sociálnej sieti X viac ako milión zobrazení. Hoci Weitzel nie je na obrázku rozpoznateľný, jeho syn áno. Podľa agentúry DPA je fotografia vytvorená službou OpenAI v programe ChatGPT. Na sociálnych sieťach sa objavili aj ďalšie videá vytvorené umelou inteligenciou vrátane skupiny nemeckých fanúšikov s rozpaženými rukami v štýle nacistického pozdravu.
Weitzel uviedol, že si neuvedomoval rastúcu popularitu fotografie, no nenechá si tým kaziť svoj zážitok z MS. „Nenecháme nič, aby nám vzalo ten dobrý pocit. Plánujem zostať v dobrej nálade a baviť sa,“ povedal Nemec, ktorý už spolu s rodinou a priateľmi nahlásili incident polícii.
„Nemôžem tomu uveriť,“ vyjadril sa vo štvrtok Jan Weitzel nemeckému vysielateľovi hr3 o falošnej fotografii, ktorá má na sociálnej sieti X viac ako milión zobrazení. Hoci Weitzel nie je na obrázku rozpoznateľný, jeho syn áno. Podľa agentúry DPA je fotografia vytvorená službou OpenAI v programe ChatGPT. Na sociálnych sieťach sa objavili aj ďalšie videá vytvorené umelou inteligenciou vrátane skupiny nemeckých fanúšikov s rozpaženými rukami v štýle nacistického pozdravu.
Weitzel uviedol, že si neuvedomoval rastúcu popularitu fotografie, no nenechá si tým kaziť svoj zážitok z MS. „Nenecháme nič, aby nám vzalo ten dobrý pocit. Plánujem zostať v dobrej nálade a baviť sa,“ povedal Nemec, ktorý už spolu s rodinou a priateľmi nahlásili incident polícii.