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< sekcia Šport

Fanúšik utrpel INFARKT pred otváracím zápasom na Aztéckom štadióne

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Mexický hráč Cesar Montes(vpravo) bojuje o loptu s Juhoafričanom Lylem Fosterom počas zápasu A-skupiny Mexiko – Juhoafrická republika na MS 2026 vo futbale v Mexicu City 11. júna 2026. Foto: TASR/AP

Miestne úrady neinformovali o štátnej príslušnosti fanúšika, podľa agentúry DPA však nie je Mexičan.

Autor TASR
Mexico City 12. júna (TASR) - Krátko pred otváracím zápasom futbalových majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Juhoafrickou republikou utrpel jeden z fanúšikov infarkt pred Aztéckym štadiónom v Mexico City. Muža previezli do nemocnice, polícia neskôr uviedla, že jeho stav je stabilizovaný.

Miestne úrady neinformovali o štátnej príslušnosti fanúšika, podľa agentúry DPA však nie je Mexičan. Očakáva sa, že horúčavy budú zásadným problémom pre hráčov a fanúšikov počas najdlhšieho svetového šampionátu v histórii, ktorý spoločne organizujú USA, Mexiko a Kanada. Mexico City leží navyše vo vysokej nadmorskej výške.
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