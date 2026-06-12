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Fanúšik utrpel INFARKT pred otváracím zápasom na Aztéckom štadióne
Miestne úrady neinformovali o štátnej príslušnosti fanúšika, podľa agentúry DPA však nie je Mexičan.
Autor TASR
Mexico City 12. júna (TASR) - Krátko pred otváracím zápasom futbalových majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Juhoafrickou republikou utrpel jeden z fanúšikov infarkt pred Aztéckym štadiónom v Mexico City. Muža previezli do nemocnice, polícia neskôr uviedla, že jeho stav je stabilizovaný.
Miestne úrady neinformovali o štátnej príslušnosti fanúšika, podľa agentúry DPA však nie je Mexičan. Očakáva sa, že horúčavy budú zásadným problémom pre hráčov a fanúšikov počas najdlhšieho svetového šampionátu v histórii, ktorý spoločne organizujú USA, Mexiko a Kanada. Mexico City leží navyše vo vysokej nadmorskej výške.
Miestne úrady neinformovali o štátnej príslušnosti fanúšika, podľa agentúry DPA však nie je Mexičan. Očakáva sa, že horúčavy budú zásadným problémom pre hráčov a fanúšikov počas najdlhšieho svetového šampionátu v histórii, ktorý spoločne organizujú USA, Mexiko a Kanada. Mexico City leží navyše vo vysokej nadmorskej výške.