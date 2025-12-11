< sekcia Šport
Fanúšika zo Slovenska v Skopje zadržali, ďalších 10 poslali domov
Skupina futbalových priaznivcov zo Slovenska sa mala správať agresívne a neslušne počas letu aj po pristátí
Autor TASR
Skopje 11. decembra (TASR) - Skupina fanúšikov slovenského futbalového klubu ŠK Slovan Bratislava sa mala správať agresívne počas letu do Skopje na štvrtkový duel Konferenčnej ligy proti FK Škendija Tetovo. Severomacedónske Ministerstvo vnútra na sociálnej sieti informovalo, že jedna osoba bola zadržaná a polícia ďalším desiatim neumožnila vstup do krajiny z bezpečnostných dôvodov.
Skupina futbalových priaznivcov zo Slovenska sa mala správať agresívne a neslušne počas letu aj po pristátí. „Dňa 10.12.2025 okolo 20.30 hod. bolo na Krajské riaditeľstvo polície Skopje zo služieb Medzinárodného letiska Skopje a Regionálneho centra pre hraničnú kontrolu Sever nahlásené, že vo vzdušnom dopravnom prostriedku prichádzajúcom zo Slovenska sa viaceré osoby pod vplyvom alkoholu, ktoré boli súčasťou fanúšikovskej skupiny, počas letu aj po pristátí nesprávali podľa pravidiel, správali sa agresívne a obťažovali ostatných cestujúcich a posádku lietadla. Policajti okamžite zasiahli na mieste a po prijatí opatrení zadržali L.T. zo Slovenska, a ďalším 10 osobám, taktiež zo Slovenska, nebol umožnený vstup do krajiny z bezpečnostných dôvodov. Po úplnom zadokumentovaní prípadu bude voči L.T. podané príslušné trestné oznámenie,“ uviedlo Ministerstvo vnútra Severného Macedónska v príspevku na sociálnej sieti.
Škendija nehrá domáce zápasy v európskej súťaži na domácom štadióne, ale v hlavnom meste Skopje. Duel v Národnej aréne Tošeho Proeskiho s kapacitou 33.011 miest má úvodný výkop vo štvrtok o 18.45 h. Slovan má dva zápasy pred koncom hlavnej časti európskej súťaže na konte tri body po jedinom triumfe nad Rayom Vallecano (2:1) a ak chce pomýšľať na postup, so Škendijou musí minimálne remizovať.
