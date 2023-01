Fanúšikom Neapola a Ríma zakázali vycestovať na vonkajšie zápasy

Miláno 15. januára (TASR) - Talianske ministerstvo vnútra oznámilo, že fanúšikovia SSC Neapol a AS Rím majú zákaz vycestovať na vonkajšie zápasy po dobu dvoch mesiacov. Rozhodnutie padlo po minulotýždňovej hromadnej bitke, ktorá spôsobila chaos na hlavnej diaľnici A1.



"Ultras" oboch tímov sa uplynulú nedeľu zapojili do bitky na diaľnici A1 po tom, ako sa stretli na čerpacej stanici Badia al Pino v Toskánsku cestou na svoje zápasy do Janova a Milána. Dôsledkom hromadnej potýčky sa vytvorili na jednej z najdôležitejších diaľníc v Taliansku až 15 kilometrov dlhé kolóny. Informovala o tom agentúra AFP.



Ministerstvo vo svojom vyhlásení uviedlo, že nariadilo na dva mesiace uzavrieť sektory hostí na štadiónoch, kde budú hrať SSC a AS. Zákaz sa vzťahuje aj na predaj vstupeniek do ostatných sektorov ľuďom, ktorí žijú v provinciách Neapola a Ríma.



Antipatie medzi dvomi najvášnivejšími fanúšikovskými základňami v Taliansku ešte viac vzplanuli po smrteľnom postrelení fanúšika Neapola priaznivcom AS Rím v roku 2014.