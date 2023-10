Fanúšikom Švédska doporučili, aby na výjazdy nenosili dresy

Štokholm 18. októbra (TASR) - Fanúšikom švédskej futbalovej reprezentácie odporučili, aby si na výjazdy do zahraničia neobliekali dresy národného tímu. Ide o opatrenie po tragédii v Bruseli, kde zabili dvoch švédskych priaznivcov pred kvalifikačným zápasom ME v Belgicku.



Jeden zo zastrelených mužov pri incidente v Bruseli mal oblečený švédsky futbalový dres. Fanúšikovia vystúpili z taxíka neďaleko štadióna kráľa Baudouina, ktorý hostil zápas Belgicko-Švédsko. Útočník ich prenasledoval do budovy, kde ich zastrelil. Tuniský štátny príslušník potom zverejnil video na internete, v ktorom sa uvádza, že Korán je "červená čiara, pre ktorú je pripravený obetovať sa."



Na tlačovej konferencii v Štokholme švédsky premiér Ulf Kristersson povedal, že "všetko nasvedčuje tomu, že ide o teroristický útok proti Švédsku a švédskym občanom len preto, že sú Švédi". Martin Fredman, šéf bezpečnosti Švédskej futbalovej federácie v utorok povedal, že fanúšikom, ktorí cestujú do zahraničia odporučia, aby nenosili modro-žlté oblečenie: "Je to tak, že páchateľ sa zameral na švédskych občanov. Takže by bolo trestuhodné neprijať odporúčania, keď sme na výletoch, ako je tento." Fredman dodal, že pred pondelkovým zápasom nedostal od belgických úradov žiadnu takúto radu.