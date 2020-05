Fanúšikovia a novinári vybrali Sainza za najlepšieho jazdca v rely

Madrid 6. mája (TASR) - Fanúšikovia a novinári zvolili v hlasovaní na oficiálnej stránke WRC Carlosa Sainza za najlepšieho jazdca v histórii majstrovstiev sveta v rely. Majster sveta z rokov 1990 a 1992 zdolal vo finále deväťnásobného svetového šampióna Sebastiena Loeba, keď získal 57,28 percenta hlasov.



Celkovo sa do ankety zapojilo vyše 300.000 ľudí. Prebiehala vyraďovacím spôsobom, Sainz postupne prekonal Hannuho Mikkolu, Tommiho Mäkinena, šesťnásobného majstra sveta Sebastiena Ogiera a napokon aj Loeba. "Nemôžem byť šťastnejší. Sebastien Loeb si zaslúži byť najlepším, čo platí o všetkých svetových šampiónoch, no niekto musel vyhrať a v tomto prípade som to bol ja. Môj život som zasvätil rely," povedal pre portál motorsport.com Španiel, ktorý aj vo veku 58 rokov súťaží na vrcholnej úrovni. Začiatkom tohto roka tretíkrát triumfoval na Rely Dakar.