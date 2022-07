Fanúšikovia Atletica Madrid sú proti príchodu Ronalda

Londýn 25. júla (TASR) - Niektorí fanúšikovia španielskeho futbalového klubu Atletico Madrid sú proti príchodu Cristiana Ronalda. Po zverejnení informácie, že Atletico prejavilo záujem o služby 37-ročného útočníka Manchestru United, vyjadrili priaznivci klubu nesúhlas s jeho príchodom na sociálnych sieťach.



O prestupe Ronalda informoval britský denník Daily Mail. Podľa zdroja Portugalčan súhlasil s prestupom do Madridu, Aletico by však muselo predať jedného zo svojich kľúčových hráčov. Ďalšia možná prekážka príchodu Ronalda je postoj fanúšikov klubu vzhľadom na to, že predtým hrával za najväčšieho rivala Real Madrid.



Fanúšikovia Atletica spustili na sociálnych sieťach iniciatívu proti jeho príchodu pomocou hashtagu ContraCR7. Jeden z nich pod tento hashtag napísal: "Toto sa nemôže stať môjmu Atleticu. Nezbierame odpadky."



Ďalší fanúšik poznamenal: "Nie je to len o fanúšikoch Atletica, fanúšikovia každého klubu by mali Ronalda odmietnuť."