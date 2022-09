Fanúšikovia Atletica pokrikovali na Viniciusa, že je opica

Madrid 19. septembra (TASR) - Brazílsky futbalista Realu Madrid Vinicius Junior sa stal opätovne terčom rasistických prejavov. Španielskym médiám sa podarilo zachytiť, ako pred nedeľným súbojom madridských tímov na neho priaznivci Atletica pokrikujú a používajú pritom aj slovo opica.



Olej do ohňa prilial uplynulý štvrtok šéf Španielskej asociácie futbalových agentov Pedro Bravo, ktorý v televízii vyhlásil, že Vinicius by sa nemal správať ako opica pri oslave gólov. Za výrok sa ospravedlnil a zdôraznil, že jeho slová nemali rasový podtón, chcel iba poukázať na to, že Brazílčan zvykne po strelení gólu tancovať. Vyhlásenie však vzbudilo odpor a pobúrenie. Správu priniesla AFP.