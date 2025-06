Fanúšikovia majú na zápasy ME21 prísť včas, budú dopravné obmedzenia

Bratislava 10. júna (TASR) - Fanúšikovia by mali na zápasy počas Majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov prísť včas a s časovou rezervou. Vyhnú sa tak stresu a potenciálnym problémom. Na pondelkovej tlačovej konferencii to zdôraznila Prezidentka Policajného zboru poverená výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie Jana Maškarová spolu s policajným viceprezidentom Rastislavom Polakovičom a riaditeľom odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Jurajom Tlacháčom.



Ako Maškarová dodala, návštevníci budú musieť prejsť pred zápasom bezpečnostnou kontrolou, ktorá zaberie čas. Fanúšikovia by si podľa prezidentky nemali so sebou nosiť zbrane, ostré predmety, fľaše či dáždniky, celý zoznam zakázaných predmetov zverejnila polícia na webe. Tlacháč upozornil, že fanúšikovia môžu uviaznuť aj v dopravných zápchach. Stratiť čas môžu motoristi aj pri parkovaní. „Pred každým zápasom, polhodinu, by mal byť aj nejaký sprievodný program. Takže určite tí diváci sa tam, keď prídu skôr, nudiť nebudú a lepšie je vidieť aj tie hymny, keď sa budú hrať na začiatku zápasu, ako prísť v nejakej desiatej minúte a potom to tam hľadať. Naozaj užime si to,“ vyzval Polakovič.



Policajná šéfka informovala, že každý deň bude na šampionát dohliadať približne stovka policajtov. Ďalší príslušníci však budú vykonávať svoju bežnú prácu v uliciach. Okrem nich prišlo na Slovensko aj 16 zahraničných policajtov z rôznych krajín. V prípade problémov s fanúšikmi z danej krajiny by mali pomôcť najmä pri komunikácii.



„Českí policajti budú pôsobiť hlavne v Dunajskej Strede, lebo český tím hrá v Dunajskej Strede všetky zápasy. Čo sa týka Poliakov, Poliaci sú v Žiline, tam budú uniformovaní a v Trenčíne hrajú. Takisto máme spotterov z Rumunska, tí budú ale v civilnom oblečení,“ priblížil Polakovič. Spotteri budú na Slovensku aj z Gruzínska. Policajný zbor očakáva príchod aj zahraničných príslušníkov z iných krajín. Okrem nich nasadí aj antikonfliktný tím. „V prípade vzniku akýchkoľvek problémov alebo nejakých eskalácii napätia, prídu a budú komunikovať face-to-face priamo s tými ľuďmi,“ dodal.



Policajné vedenie tiež informovalo, že k dispozícii budú policajtom aj služobné kone a nasadení budú psovodi. Tí vykonajú na štadiónoch pred každým zápasom pyrotechnickú prehliadku. Polícia zriadi na každom krajskom riaditeľstve Veliteľský štáb. Na Prezídiu v hlavnom meste bude Ústredné operačné stredisko.



Šampionát budú sprevádzať aj dopravné obmedzenia. „Boli spracované projekty dopravného značenia a chcel by som vyzvať motoristickú verejnosť, aby rešpektovala toto dopravné značenia a riadila sa priamo na mieste pokynmi príslušníkov Policajného zboru,“ uviedol Tlacháč. Vedenie zboru prisľúbilo, že bude o všetkých opatreniach, obmedzeniach či zmenách v nich informovať na sociálnej sieti.



Európsky šampionát futbalistov do 21 rokov na Slovensku bude 11. až 28. júna za účasti 16 tímov. Úvodný duel je na programe v stredu o 18.00 h. Domáce Slovensko v ňom nastúpi proti Španielsku na bratislavskom Tehelnom poli. V sobotu o 21.00 h čaká „sokolíkov“ v Trnave duel proti Talianom a účinkovanie v základnej A skupine uzavrú v utorok 17. júna v tom istom čase na bratislavskom Národnom futbalovom štadióne proti Rumunsku.



Polícia upozorňuje v Trnave na možné dopravné obmedzenia počas zápasov ME





Štadión Antona Malatinského v Trnave je jedným z dejísk blížiacich sa futbalových majstrovstiev Európy (ME) do 21 rokov. Počas podujatia môže prísť k obmedzeniu dopravy v bezprostrednom okolí trnavského štadióna, najmä na Športovej ulici. K uzávere ulíc by však prísť nemalo. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.



Fanúšikov žiada, aby v rámci prepravy na štadión primárne využili autobusovú a železničnú dopravu, mestskú hromadnú dopravu alebo prišli pešo. „V blízkosti štadióna sa nachádza železničná a autobusová stanica aj zastávky mestskej hromadnej dopravy. Fanúšikovia, ktorí sa rozhodnú pricestovať na zápas autom, budú môcť zaparkovať na verejných parkoviskách,“ priblížila polícia.



Dopravná situácia bude na miestach, na ktorých to bude potrebné, regulovaná prenosnými dopravnými značkami a zariadeniami, usporiadateľmi a policajnými hliadkami. Polícia zároveň návštevníkom podujatia odporúča, aby sa na štadión dostavili z dôvodu prísnych kontrol včas. Tiež aby mali pri sebe doklad totožnosti a nenechávali cennosti bez kontroly v aute.



Na trnavskom Štadióne Antona Malatinského sa uskutočnia štyri zápasy majstrovstiev Európy vo futbale do 21 rokov. Tri v rámci skupinovej fázy (11., 14. a 17. júna) a jeden štvrťfinálový duel (21. júna).



Doprava v Bratislave bude pre futbalový šampionát v stredu obmedzená



Doprava v Bratislave bude v stredu (11. 6.) pre futbalový zápas v rámci Majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov obmedzená. TASR o tom informoval bratislavský krajsky policajný hovorca Michal Szeiff. Upozornil, že na zápas je zakázané vnášať niektoré predmety.



„Obmedzenia v cestnej premávke sa budú týkať najmä nasledovných ulíc: Bajkalská (od križovatky s Vajnorskou ulicou v úseku po Trnavskú cestu), Príkopová ulica, Viktora Tegelhoffa, Kalinčiakova ulica, prípadne iných ulíc podľa potreby,“ uviedol. Časti týchto ciest budú v stredu uzavreté úplne po 15.00 h. O prípadných ďalších obmedzeniach bude polícia včas informovať.



Ako Szeiff ďalej podotkol, na štadión je zakázané vnášať niektoré predmety, najmä zbrane, ohňostroje, fľaše či plechovky, ale aj megafóny, veľké banery či batohy väčšie ako formát papiera A4.



Vedenie Policajného zboru uplynulý pondelok na tlačovej konferencii informovalo o bezpečnostných a dopravných opatreniach. V uliciach bude počas šampionátu na bezpečnosť dohliadať približne 100 policajtov navyše denne. Na Slovensku budú aj zahraniční policajti. Vedenie zboru vyzýva fanúšikov, aby na zápasy chodili s časovou rezervou.



Zápasy slovenskej reprezentácie počas ME 21 premietnu na Hlavnej ulici v Prešove





Mesto Prešov v spolupráci s Parkom kultúry a oddychu v Prešove pripravuje pre všetkých futbalových fanúšikov premietanie zápasov slovenskej futbalovej reprezentácie v rámci Majstrovstiev Európy (ME) vo futbale hráčov do 21 rokov. LED obrazovka bude umiestnená na Hlavnej ulici pri soche koňa. TASR o tom informovala tlačová referentka mestského úradu Lenka Šitárová.



„Prvé premietanie sa uskutoční v stredu (11. 6.) o 18.00 h počas zápasu Slovensko - Španielsko. Ďalšie premietania sa uskutočnia v sobotu (14. 6.) o 21.00 h, keď si Slováci zmerajú sily s tímom z Talianska a v utorok (17. 6.) o 21.00 h, keď slovenská reprezentácia nastúpi proti hráčom z Rumunska,“ uviedla Šitárová s tým, že vstup na všetky premietania je voľný.



Počas premietania bude pre fanúšikov pripravené sedenie aj gastro stánky.



