Fanúšikovia Crystal Palace protestovali voči preradeniu z EL

Londýn 16. júla (TASR) - Fanúšikovia anglického futbalového klubu Crystal Palace v utorok večer zorganizovali protest proti rozhodnutiu Európskej futbalovej únie (UEFA). Riadiaci orgán preradil tím z juhovýchodu Londýna z Európskej ligy (EL) do Konferenčnej ligy (KL) pre porušenie pravidla o viacnásobnom vlastníctve.



Crystal Palace sa kvalifikoval do tohtoročnej EL vďaka prekvapivému víťazstvu v FA Cupe, v ktorom si zabezpečil prvú veľkú trofej v histórii klubu. Americký podnikateľ John Textor vlastní podiel v Crystal Palace a zároveň je väčšinovým vlastníkom francúzskeho klubu Olympique Lyon, ktorý si taktiež vybojoval účasť v Európskej lige. Podľa pravidiel UEFA mohol Lyon zostať v druhej najvyššej európskej klubovej súťaži, keďže v uplynulej sezóne obsadil v Ligue 1 vyššie umiestnenie (6. miesto) ako Crystal Palace (12. priečka) v Premier League. Stovky fanúšikov teraz pochodovali k štadiónu Selhurst Park s transparentmi, pričom požadovali zrušenie rozhodnutia o preradení. Informovala agentúra DPA.



Podľa článku päť predpisov UEFA pre klubové súťaže museli kluby, ktoré sa chceli kvalifikovať do európskych pohárov v sezóne 2025/26, k 1. marcu preukázať, že žiadna fyzická ani právnická osoba nemá kontrolu alebo vplyv nad viac ako jedným klubom v tej istej súťaži. Prezident klubu Steve Parish počas víkendu potvrdil, že momentálne preskúmavajú všetky možnosti vrátane odvolania sa na Športový arbitrážny súd (CAS).



Tento problém sa týkal aj Dunajskej Stredy, ktorá bola vylúčená z 2. predkola Konferenčnej ligy, keďže v tej istej súťaží hrá aj FC ETO Győr. Slovenský klub je vo vlastníctve Oszkára Világiho a maďarský zástupca zas v rukách jeho dcéry Réky. DAC sa následne neúspešne odvolal na CAS.