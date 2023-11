Fanúšikovia Frankfurtu pôjdu po násilnostiach v Neapole do väzenia

Rím 15. novembra (TASR) - Súd v Taliansku vyriekol rozsudok nad dvomi fanúšikmi Eintrachtu Frankfurt, ktorí sa zapojili do násilností v Neapole pred marcovým zápasom futbalovej Ligy majstrov. Obaja pôjdu do väzenia na päť rokov a dve mesiace za škody spôsobené pri výtržnostiach a odpor voči polícii.



Tresty ešte nie sú právoplatné. Právnici nemeckých fanúšikov sa pre televíziu RAI vyjadrili, že sa plánujú voči verdiktu odvolať. Počas súdneho pojednávania uviedli, že ich klienti síce boli prítomní pri nepokojoch v uliciach, ale do násilných stretov sa priamo nezapojili.



Násilnosti prepukli pred odvetným osemfinálovým duelom Ligy majstrov medzi SSC Neapol a Eintrachtom Frankfurt, ktorý sa hral 15. marca. Zapojili sa do nich fanúšikovia nemeckého klubu, priaznivci "Partenopei" a následne i policajti. Situácia vyeskalovala, keď fanúšikovia Frankfurtu začali pochodovať ulicami mesta a pokrikmi provokovať domácich priaznivcov. Tí ich vzápätí napadli.



Stovky fanúšikov Frankfurtu pricestovali do Neapola napriek tomu, že im vzhľadom na bezpečnostné riziko prefektúra mesta dekrétom zakázala vstup na štadión, pripomenula agentúra DPA. SSC, za ktorý nastúpil aj slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, po víťazstve 2:0 vo Frankfurte zvíťazil aj v domácej odvete 3:0 a suverénne postúpil do štvrťfinále.