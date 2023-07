Fanúšikovia Interu Miláno sú nespokojní s príchodom Cuadrada

Miláno 20. júla (TASR) - Fanúšikovia talianskeho futbalového klubu Inter Miláno vyjadrili nesúhlas s najnovšou posilou tímu, 35-ročným stredopoliarom Juanom Cuadradom. Kolumbijčana vidia ako symbol úspechu konkurenčného Juventusu Turín a zároveň ho vinia z incidentov, ku ktorým došlo počas vzájomných zápasov oboch tímov.



Naposledy došlo k potýčke po skončení prvého semifinálového duelu Talianskeho pohára. Cuadrado vtedy chytil pod krk brankára Interu Samira Handanoviča a udrel ho päsťou. Následne dostal trojzápasový dištanc. Podľa priaznivcov milánskeho klubu tiež stredopoliar zvykne predstierať fauly a prehnane reagovať na fyzický kontakt.



Cuadrado priletel do Milána v utorok večer. Po dokončení testov na Talianskom olympijskom výbore (CONI) naňho jeden fanúšik spustil salvu hrubých nadávok. Pred budovou CONI bol tiež vyvesený transparent s nápisom: "Urobil si všetko pre to, aby si sa stal nenávideným. Ak chceš, aby sa to zmenilo, je to na tebe."



Kolumbijčan prišiel na San Siro ako voľný hráč po tom, čo mu v lete vypršal kontrakt s konkurenčným Juventusom. V Turíne strávil osem rokov a získal s ním jedenásť trofejí. V Taliansku pôsobil aj v Udinese, Lecce a Fiorentine a hral aj v londýnskej Chelsea. "Mal som veľa ponúk, ale Taliansko je môj druhý domov. Inter som si vybral, pretože všetci vieme, čo predstavuje na svetovej úrovni," uviedol Cuadrado. Informácie priniesla agentúra AFP.