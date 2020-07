Fanúšikovia Leedsu pri oslavách postupu nedbali na pandémiu

Leeds 18. júla (TASR) - Pandémia či nie, tisíce futbalových fanúšikov v Leedsi vyšlo v piatok večer do ulíc osláviť postup United do najvyššej anglickej súťaže po šestnástich rokoch. Tisíce ľudí sa stretli pred štadiónom Ellend Road bez ochranných masiek či dodržania rozstupov. Nepomohol ani apel majiteľa klubu Andrea Radrizzani, ktorý vyzval priaznivcov na zodpovednosť.



"Uplynulé štyri mesiace boli neuveriteľne náročné pre každého na svete. Vďaka obetavej práci zdravotníkov a ďalších kľúčových pracovníkov sa nám podarilo situáciu zlepšiť. Stále však nie je koniec. Viem, že mnohí chcete ukázať oddanosť klubu, ale teraz je najdôležitejšie zdravie. Vždy som cítil, že fanúšikovia sú najdôležitejšou súčasťou futbalu, ale teraz je priorita bezpečnosť, tak radšej zostaňte doma," citoval web Daily Mail Radrizzaniho výzvu.



Tá sa však nestretla s pochopením. Navyše, ako to býva zvykom, kombinácia alkoholu s eufóriou zapríčinila niekoľko incidentov medzi fanúšikmi a políciou i poškodenie viacerých zaparkovaných vozidiel.