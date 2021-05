Fanúšikovia Manchestru United vrthli na Old Trafford pri protestoch

Manchester 2. mája (TASR) - Začiatok nedeľného šlágra 34. kola anglickej futbalovej Premier League medzi Manchestrom United a FC Liverpool (17.00 SELČ) sa oneskoril. Spôsobili to fanúšikovia domáceho klubu, ktorí približne dve hodiny pred zápasom vtrhli na štadión Old Trafford. Takýmto spôsobom sa rozhodli vyjadriť protest proti americkým majiteľom klubu - rodine Glazerovcov.



Protestujúci fanúšikovia sa najprv zhromaždili pred štadiónom, potom približne dve stovky z nich vnikli aj na štadión a postupne zaplavili trávnik. Niektorí z nich odpálili aj dymovnice. Hoci postupne opustili ihrisko, stále zostávali pred štadiónom a odpaľovali pyrotechniku. Hráči oboch tímov tak aj niekoľko minút po plánovanom začiatku stretnutia stále zostávali na hoteli, pretože sa k štadiónu nemohli dostať. Niektoré britské médiá uviedli, že zápas by sa mal začať o 19.30 miestneho času (20.30 SELČ), tento čas ale zatiaľ vedenie Premier League nepotvrdilo.



Priaznivci rekordného anglického majstra žiadali odchod Glazerovcov, ktorí chceli zapojiť klub do projektu vznikajúcej Európskej Superligy. Americkí podnikatelia sú vlastníkmi "červených diablov" od roku 2005.



Vedenie United už na piatkovom stretnutí s fanúšikmi ubezpečilo, že sa v budúcnosti nezúčastní na žiadnom ďalšom pokuse o Európsku Superligu. Odchádzajúci obchodný riaditeľ Ed Woodward nahnevaných priaznivcov uistil, že sa klub už poučil.