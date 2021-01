Fanúšikovia Marseille protestovali, zápas s Rennes odložili

Marseille 30. januára (TASR) - Stovky nahnevaných fanúšikov Olympique Marseille protestovali v sobotu pred tréningovým centrom francúzskeho futbalového klubu. Dopustili sa výtržností a večerný zápas OM s Rennes vedenie Ligue 1 z tohto dôvodu odložilo.



Fanúšikovia, ktorých nahnevali zlé výsledky z posledného obdobia, hádzali dymovnice a petardy a na chvíľu vnikli do zariadenia. "Tristo výtržníkov zaútočilo na políciu, ktorá chránila sídlo klubu. Jej príslušníci zatkli 25 osôb," informovala agentúra AFP.



Olympique sa aktuálne nachádza na siedmom mieste tabuľky najvyššej súťaže. Tréner Andre Villas-Boas v piatok povedal, že po skončení sezóny odíde: "Som zodpovedný za výsledky a tie sú aktuálne zlé."



Podľa medializovaných informácií bol pri výtržnostiach zasiahnutý projektilom do chrbta obranca Alvaro Gonzales. Vedenie súťaže tak zrušilo večerný duel Marseille s Rennes. "O vážnosti udalostí sme sa dozvedeli okolo piatej popoludní a tiež to, že zápas nebude možné odohrať," prezradil prezident Rennes Nicolas Holveck.