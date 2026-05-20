Fanúšikovia Montrealu spôsobili oslavami gólov malé zemetrasenia
Počas šiesteho zápasu v Bell Centre odborníci zaznamenali seizmickú aktivitu na úrovni približne 0,5 stupňa Richterovej škály.
Montreal 20. mája (TASR) - Fanúšikovia hokejového klubu Montreal Canadiens spôsobili pri oslavách gólov svojho tímu v semifinále play off Východnej konferencie zámorskej NHL proti Buffalu Sabres malé zemetrasenie. Počas šiesteho zápasu v Bell Centre odborníci zaznamenali seizmickú aktivitu na úrovni približne 0,5 stupňa Richterovej škály.
Podľa portálu montreal.citynews.ca otrasy zeme nameral seizmograf Kanadského úradu pre prírodné zdroje na Univerzite Jeana de Brebeufa, asi 5 kilometrov od arény, ako aj senzor v laboratóriu Univerzity McGill, ktorý tiež zachytil výkyvy po góloch Canadiens. K seizmickej aktivite prišlo po presných zásahoch Arbera Xhekaja, Ivana Demidova a Jakea Evansa. Duel sledovalo viac než 21-tisíc fanúšikov v Bell Centre a ďalších skoro 20-tisíc pred arénou.
K ďalším výkyvom na seizmografe došlo aj počas rozhodujúceho siedmeho zápasu v Buffale, v ktorom tím v zostave s Jurajom Slafkovským vyradil Sabres po predĺžení. Fanúšikovia kanadského tímu znova naplnili Bell Centre, kde na veľkých obrazovkách fandili svojmu mužstvu v druhom siedmom stretnutí v tohtoročnom play off. Počas víťazného gólu Alexa Newhooka experti zaznamenali ďalšie pohyby na Richterovej škále.
Merateľné otrasy pôdy spôsobené fanúšikmi na športových podujatiach nie sú nič nové. V máji minulého roku bolo údajne namerané zemetrasenie s magnitúdou 1,74 stupňa Richterovej škály po rozhodujúcom góle, ktorý zabezpečil futbalistom FC Liverpool titul v anglickej Premier League. K podobným aktivitám dochádza aj na veľkých koncertoch. V roku 2023 zaznamenali blízko štadióna Lumen Field v Seattli, na ktorom sa odohrajú aj zápasy nadchádzajúcich majstrovstiev sveta vo futbale, otrasy s hodnotou 2,3 stupňa počas koncertu speváčky Taylor Swift.
