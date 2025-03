Fanúšikovia Olomoucu rasisticky urážali Jawa z Jablonca

Jablonec nad Nisou 29. marca (TASR) - Gambijský futbalista Lamin Jawo z českého prvoligového tímu FK Jablonec sa stal terčom rasistických prejavov zo strany fanúšikov Sigmy Olomouc. Incident sa udial počas sobotňajšieho duelu 27. kola najvyššej českej súťaže, po ktorom sa oba kluby rozišli po bezgólovej remíze.



Priaznivci Olomouca začali Afričana urážať po jeho vystriedaní v 63. minúte. Rozhodca duelu si to všimol a pohrozil predčasným ukončením duelu, pokiaľ to neprestane. "Je mi z toho smutno. Obzvlášť pre to, že v Olomouci majú päť cudzincov podobných ako ja," uviedol Jawo podľa portálu iDnes.cz.