Fanúšikovia rozhodnú o tom, či Peseiro zostane trénerom Nigérie

Abuja 25. júna (TASR) - Fanúšikovia rozhodnú o tom, či zostane Portugalčan Jose Peseiro hlavným trénerom nigérijského národného tímu. Vyhlásil to prezident Nigérijskej futbalovej federácie (NFF) Ibrahim Gusau.



NFF podľa Gusaua zorganizuje špeciálnu anketu pre priaznivcov, ktorá sa údajne uskutoční telefonicky. "Máme v pláne posunúť hlasy Nigérijčanom, aby sme sa dozvedeli o ich názoroch a myšlienkach. To, či máme pokračovať s Peseirom alebo by mal ísť preč, necháme na verejnosť," citovala 59-ročného funkcionára agentúra AFP.



Peseiro zarába 70.000 dolárov mesačne, no NFF mu v dôsledku finančnej krízy už niekoľko mesiacov nezaplatila. Reprezentácia sa pod vedením 63-ročného kouča kvalifikovala na Africký pohár národov 2023, Nigérijčania však nie sú presvedčení o tom, či je pre ich tím ten správny. Peseiro sa stal hlavným trénerom Nigérie v máji 2022 - odvtedy viedol deväť zápasov, pričom štyri z nich jeho zverenci vyhrali a päť prehrali. Kontrakt mu končí 30. júna.