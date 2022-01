Fanúšikovia Saint-Étienne sa postarali o prerušenie pohárového zápasu

Lavans-ls-Saint-Claude 3. januára (TASR) - Zápas Francúzskeho pohára vo futbale opäť poznačili výtržnosti. Nedeľné stretnutie medzi štvrtoligistom Jura Sud a AS Saint-Étienne (1:4) musel hlavný rozhodca prerušiť už po štyroch minútach, keď fanúšikovia hostí hodili na ihrisko svetlice.



Hracia plocha bola zahalená v dymovom opare a vedľa brankára domácich Cedrica Mensaha pristál z tribúny neznámy predmet. Rozhodca Bastien Dechepy pre obavy o bezpečnosť nariadil hráčom, aby odišli do šatní. Prerušenie trvalo pätnásť minút, prestávka pomohla favoritovi, ktorý sa dvoma zlepenými gólmi dostal na koňa. "Musíme byť voči takýmto situáciám odolní," povedal tréner domácich Valentin Guichard. "Prerušenie určite zohralo svoju úlohu, ale nemyslím si, že to vysvetľuje, prečo sme po reštarte zápasu začali hrať tak zle." Saint-Étienne sa v osemfinále stretne s Montpellierom, ktorý zdolal Racing Štrasburg 1:0.



Francúzsky futbal má v tejto sezóne veľké problémy s výtržnosťami fanúšikov. Minulý pondelok vylúčili zo súťaže FC Paríž a Olympique Lyon. Dôvodom bolo vyčíňanie ich fanúšikov počas vzájomného zápasu v hlavnom meste, ktorý 17. decembra po polčase predčasne ukončili. Za stavu 1:1 začali lietať medzi oboma sektormi svetlice a petardy a následne vtrhli pri zásahu bezpečnostných síl na plochu diváci z tribúny.