Fanúšikovia si na Old Trafford uctili pamiatku zosnulého Charltona

Manchester 22. októbra (TASR) - Futbaloví fanúšikovia z celého sveta si v nedeľu prišli na štadión Old Trafford uctiť pamiatku zosnulého Bobbyho Charltona. Bývalý anglický reprezentant a legendárny hráč Manchestru United zomrel v sobotu v kruhu rodiny vo veku 86 rokov.



Organizátori ráno na štadióne sprístupnili aj kondolenčnú knihu, k dispozícii je aj jej digitálna verzia. "Manchester United vyjadruje úprimnú sústrasť pozostalým po Sirovi Bobbym Charltonovi. Obdivovali ho milióny priaznivcov po celom svete pre jeho športové správanie, čestnosť a taktiež pre jeho vynikajúce futbalové kvality," citovala z vyhlásenia klubu agentúra DPA.



K úmrtiu anglického futbalového velikána a majstra sveta z roku 1966 sa vyjadril aj princ William, ktorý je zároveň prezident Futbalovej asociácie (FA): "Sir Bobby Charlton. Ligový šampión, majster Európy, majster sveta. Džentlmen. Legenda. Skutočný velikán, na ktorého nikdy nezabudneme. Ďakujeme, Sir Bobby," uviedol na sociálnej sieti.



Charlton bol viac ako 40 rokov najlepší strelec United (249 gólov) aj anglickej reprezentácie (49 gólov), kým ho v roku 2017 neprekonal Wayne Rooney. V roku 1958 prežil haváriu lietadla v Mníchove, pri ktorej zahynulo 21 ľudí vrátane ôsmich členov slávneho tímu "Busby Babes". O 10 rokov neskôr pomohol vyhrať Manchestru United, ako prvému anglickému klubu, Európsky pohár majstrov. Bol tiež člen anglického tímu, ktorý v roku 1966 získal titul na domácich MS. Charlton získal na Old Trafford tri ligové tituly a raz vyhral Pohár FA, po odchode z United v roku 1973 sa stal trénerom Prestonu. O 11 rokov neskôr sa vrátil na Old Trafford ako riaditeľ klubu. V roku 1994 mu bývalá britská kráľovná Alžbeta II. udelila rytiersky titul Sir.