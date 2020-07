Fanúšikovia St. Etienne budú bojkotovať finále Francúzskeho pohára

Paríž 10. júla (TASR) - Fanúšikovia francúzskeho futbalového klubu AS St. Etienne plánujú bojkotovať finále Francúzskeho pohára, v ktorom ich tím nastúpi proti Parížu St. Germain. Chcú to urobiť na protest proti prísnym obmedzeniam pre divákov v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu.



Finále sa uskutoční 24. júla v Paríži na štadióne Stade de France s kapacitou 80.000 miest. Podľa vládnych opatrení sa však bude môcť na zápase zúčastniť iba 5000 fanúšikov. "Po dohode s naším klubom zostane časť, ktorú nám pridelili, prázdna. Budú to naši hráči, ktorí budú vo finále hrdo zastupovať všetkých ľudí a mesto," citovala vyhlásenie fanúšikov agentúra AFP.