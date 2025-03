Fanúšikovia St. Etienne majú zákaz vycestovať do Montpellieru

Paríž 12. marca (TASR) - Fanúšikovia AS Saint-Etienne nebudú môcť vycestovať na víkendový zápas 26. kola Ligue 1 do Montpellieru. Francúzske úrady im udelili zákaz, dôvodom je vysoké riziko násilností.



Montpellier figuruje v tabuľke na poslednom 18. mieste, za sedemnástym St. Etienne zaostáva o päť bodov. Podľa miestnych úradov sú cesty fanúšikov AS na ligové zápasy "často spojené s narúšaním verejného poriadku a rušené v dôsledku násilného správania určitých priaznivcov alebo jednotlivcov, ktorí tvrdia, že sú fanúšikovia tohto klubu". Úrady tvrdia, že aj niektorí fanúšikovia Montpellieru sú "náchylní k páchaniu násilia".



Francúzske ministerstvo vnútra v stredu podľa AFP uviedlo, že existuje vysoké riziko stretu fanúšikovských táborov oboch rivalov. V tejto súvislosti pripomenulo incident z vlaňajšieho novembra, keď v rámci vzájomného duelu v St. Etienne sa v uliciach mesta pobilo 260 priaznivcov Montpellieru, mnohí vyzbrojení zbraňami, s približne 300 až 400 fanúšikmi domáceho klubu.